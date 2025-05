Allemagne : Dortmund arrache son ticket pour la Ligue des champions, tout comme Francfort

Vainqueur de Kiel (3-0), le Borussia Dortmund a arraché in extremis son ticket pour la prochaine Ligue des champions, grâce à sa 4 e place à l'issue de la 34 e et dernière journée du championnat d'Allemagne, samedi après-midi 17 mai.

>> Ligue des champions : quatre prétendants pour une couronne

>> Allemagne : première balle de titre pour le Bayern de Kompany

>> Allemagne : le Bayern "quasiment champion" malgré son nul concédé à Leipzig

Avec 57 points au compteur, Dortmund termine 4e de la Bundesliga, et accompagnera le Bayern Munich (champion), le Bayer Leverkusen (2e) et l'Eintracht Francfort (3e) en C1 la saison prochaine.

Photo : AFP/VNA/CVN

Battu par l'Eintracht (3-1) sur sa pelouse samedi après-midi, Fribourg devra se contenter de la Ligue Europa avec sa 5e place, alors que Mayence disputera les barrages de la Ligue Conférence grâce à sa 6e place, décrochée après son match nul samedi contre Leverkusen (2-2).

Seulement 7e avec 51 points, le RB Leipzig ne disputera pas de compétition européenne en 2025/26, une première depuis sa première montée en Bundesliga en 2016/17.

Dans leur Westfalenstadion, les hommes de Niko Kovac devaient s'imposer par deux buts d'écart pour être sûrs de finir dans le Top 4 de la Bundesliga, qui semblait hors d'atteinte à la mi-mars (11e place et 10 points de retard sur la quatrième place).

Ils ont vécu dix premières minutes intenses, avec un but sur penalty de Serhou Guirassy dès la 3e minute et un carton rouge pour Kiel à la 9e minute.

Olise meilleur passeur décisif

Inexistants pendant le reste de la première période, les coéquipiers de Julian Brandt ont doublé la mise au retour des vestiaires par l'Autrichien Marcel Sabitzer (47e). Felix Nmecha a inscrit le 3e but de Dortmund à la 72e minute, avant une vingtaine de minutes de fête dans les travées du Westfalenstadion.

Dortmund n'avait pas visité le top 4 de la Bundesliga depuis début septembre (3e journée), alors que Francfort n'en est plus sorti depuis début novembre et la 9e journée de Bundesliga.

Les hommes de Dino Toppmöller ont toutefois dû attendre l'ultime journée pour valider leur place en Ligue des champions. Menés 1 à 0 à Fribourg, ils ont renversé la rencontre grâce à l'espoir allemand Ansgar Knauff juste avant la pause (45e+4), avant de prendre les commandes à l'heure de jeu par Rasmus Kristensen (61e) et Ellyes Skhiri (63e).

Pour le 503e et dernier match de Thomas Müller pour le Bayern en Bundesliga (le 751e de sa carrière sous les couleurs munichoises), les hommes de Vincent Kompany ont corrigé Hoffenheim (4-0) avec un 26e but de Harry Kane, qui finit à nouveau meilleur buteur de Bundesliga, et une nouvelle démonstration de Michael Olise, avec un but et une passe décisive pour la quatrième journée d'affilée, série inédite pour un joueur du championnat allemand depuis Marco Reus en 2014.

L'international français conclut ainsi de la plus belle des façons sa première saison avec le Bayern : 17 buts et 21 passes décisives toutes compétitions confondues, et meilleur passeur décisif de Bundesliga (15).

AFP/VNA/CVN