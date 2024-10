Afrique : le bilan des morts dus à l'épidémie de mpox s'élève à 1.100

Le bilan de l'épidémie actuelle de variole mpox en Afrique a atteint 1.100 décès, pour un total de 42.438 cas, dont 8.113 confirmés, depuis le début de 2024, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Au cours d'une conférence de presse en ligne jeudi soir, le directeur général du CDC Afrique, Jean Kaseya, a déclaré que le continent africain avait enregistré 3.051 nouveaux cas et 50 nouveaux décès au cours de la seule semaine passée.

"Pour la première fois, nous avons eu des cas signalés en Zambie le 8 octobre, et des nouveaux cas au Zimbabwe signalés le 12 octobre. Nous enregistrons également des cas supplémentaires en Ouganda et au Ghana. Malheureusement, nous avons recensé un premier décès au Kenya", a indiqué M. Kaseya.

Selon le CDC Afrique, 18 pays africains ont été impactés par l'épidémie de mpox depuis le début de l'année, et la maladie s'est étendue à chacune des cinq régions du continent.

Les données de l'agence de santé spécialisée de l'Union africaine révèlent que l'Afrique centrale est la région la plus durement touchée, représentant 86,4% du total des cas signalés et plus de 99% du total des décès dus à la variole mpox.

Le nombre de cas de mpox recensés cette année représente une augmentation vertigineuse de 380% par rapport au total des cas recensés en 2023, selon l'agence.

Le CDC Afrique a également exprimé ses préoccupations concernant les nouveaux foyers qui se sont déclarés dans deux prisons en Ouganda, les patients touchés n'ayant aucun historique de voyage en dehors du pays.

Xinhua/VNA/CVN