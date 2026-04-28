À New York, un demi-poulet à 40 dollars dans un restaurant relance le débat sur le coût de la vie

Le restaurant de Hugo Hivernat n'était ouvert que depuis quelques jours lorsqu'il s'est retrouvé pris dans un débat sur le coût de la vie à New York pour avoir fixé le prix d'un demi-poulet rôti à 40 dollars.

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Pour certains, ce tarif exorbitant met en évidence à quel point manger au restaurant dans une des villes les plus chères du pays est devenu hors de prix.

"Nous sommes à la merci de la crise du pouvoir d'achat" à New York affirme le cuisinier français, dans son restaurant Gigi's, situé dans un quartier branché de Brooklyn.

"Peut-être que les gens croient qu'avec nos poulets à 40 dollars nous conduisons une Porsche le week-end dans les Hamptons - une région balnéaire huppée près de New York, NDLR - , mais nous sommes comme tout le monde", ajoute-t-il.

L'inquiétude concernant le coût de la vie à New York a notamment été l'un des sujets clés de la campagne de Zohran Mamdani, le nouveau maire, marqué à gauche, de la ville.

Selon un rapport publié en février, les prix des menus dans les restaurants new-yorkais ont augmenté de 43,6% au cours de la décennie avant 2023, contre 42,8% en moyenne au niveau national.

"Les gens se font une idée très précise du prix que devraient coûter les choses dans la restauration, mais ils n'ont aucune idée du coût réel", avance Hugo Hivernat.

Selon le restaurateur de 36 ans, les prix affichés sont dans la norme du secteur.

Sur les 40 dollars, un quart est dépensé pour les ingrédients - le poulet étant en circuit court - et le reste sert à couvrir le loyer, les factures, les salaires et autres dépenses.

Une partie va également au remboursement du demi-million de dollars empruntés pour l'ouverture du restaurant.

"Joindre les deux bouts"

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Le débat autour du prix du demi-poulet chez Gigi's a pris de l'ampleur après qu'un élu local s'en est exaspéré dans une publication qui a reçu plus de 9.000 "j'aime" sur Instagram.

Un "indice des prix du demi-poulet" rôti a alors vu le jour avec un classement, de 10 dollars pour le moins cher jusqu'au 78 dollars facturés dans un restaurant français huppé de Manhattan.

"De nombreux restaurants ne font même pas de bénéfices, ils arrivent tout juste à joindre les deux bouts", affirme Andrew Rigie de la New York City Hospitality Alliance, un syndicat patronal.

Selon lui, la hausse des prix s'explique par les prix des assurances, la lente reprise économique depuis la pandémie de COVID-19 ou encore par l'augmentation du prix des aliments, dopée par les droits de douane imposés par Donald Trump.

"Gérer une petite entreprise à New York coûte tellement cher que nos restaurants locaux bien-aimés sont contraints de pratiquer ces prix simplement pour survivre, sans même pouvoir prospérer", ajoute Andrew Rigie.

Environ 46% des plus de 200 restaurants interrogés par l'association ont assuré avoir enregistré un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions fin 2025.

Leurs principales préoccupations concernent les coûts de main-d'œuvre, le prix des biens et des services et le manque de clients.

Cette polémique "a pris de l'ampleur parce qu'il s'agit d'un débat sur le coût de tout, sur la frustration générale que ressentent les gens", assure Thomas Knodell, chef au Gigi's.

"Je comprends, c'est cher. Nous sommes d'accord, mais c'est la réalité dans laquelle on se trouve, malheureusement", ajoute-t-il.

Il estime que des réformes sont nécessaires, comme la mise en place d'un plafond sur les prix pratiqués par les grossistes alimentaires.

AFP/VNA/CVN