À l'Odéon, Julien Gosselin veut donner aux jeunes artistes internationaux "le courage d'oser"

La mission du Théâtre de l'Odéon à Paris est de " montrer la jeune génération d'artistes européens et internationaux " qui fait " bouger le théâtre " et propose de " nouvelles formes ", " fortes " et " risquées ", affirme Julien Gosselin, son nouveau directeur, en présentant lundi 26 mai la programmation 2025-2026.

Le metteur en scène de 38 ans, qui a pris les rênes de cette institution nationale en juillet dernier à la suite de Stéphane Braunschweig, signe sa première saison.

Avec 15 spectacles, elle est marquée par l'arrivée de sept artistes nouveaux aux esthétiques protéiformes et la venue de cinq "habitués" aux propositions très contemporaines.

"Je garde la +mission d'excellence+, si j'ose dire, de l'Odéon. Mais cette mission-là ne passe pas uniquement par le patrimoine ou par le fait de reproduire des formes déjà connues. Elle passe par le fait de faire des découvertes" et de "montrer ce qui fait bouger le théâtre de manière internationale", déclare-t-il.

Lui qui fut par le passé artiste associé au théâtre de la Volksbühne de Berlin, entend également "accentuer" la mission de "Théâtre de l'Europe" dévolue à cette scène dans les années 1980. Il faut venir "y découvrir une génération d'artistes internationaux que l'on voit dans les très grands festivals ou dans les très grands théâtres européens ou étrangers mais ne sont présentés, le plus souvent, que dans des lieux plus alternatifs".

"Des artistes qui soit sont déjà devenus de très grands artistes, soit en passe de le devenir", dit-il voulant aussi faire connaître de "jeunes générations" auxquelles il entend donner "le courage d'oser".

La saison prochaine comporte "70% de spectacles faits par des metteurs en scène étrangers", fait-il valoir.

"relever le gant"

Parmi les nouveautés, figurent le collectif catalan El Conde de Torrefiel, au "théâtre singulier", mais également l'artiste trans égypto-finlandais Samira Elagoz, qui a documenté sa transition de genre et dont le travail mélange scène, photo, cinéma. "Par son langage scénique, il renouvelle vraiment les codes du théâtre", selon Julien Gosselin.

Après sa venue au festival d'Avignon cet été, l'Albanais résidant en Grèce Mario Banushi, auteur d'un théâtre muet, sera accueilli pour la première fois à l'Odéon, tout comme l'artiste française pluridisciplinaire Vimala Pons ou encore le plasticien suédois Markus Öhrn qui vient créer en français, dans une production estampillée Odéon.

Parmi les habitués de la scène contemporaine, les artistes de la "génération Gosselin", tels l'Espagnole Angélica Liddell, le Français Sylvain Creuzevault, la duo allemand Susanne Kennedy et Markus Selg.

Julien Gosselin signe deux mises en scène, dont une création, Musée Duras, d'après Marguerite Duras, l'occasion, pendant "dix heures, de rentrer dans la tête de l'autrice, avec de jeunes comédiens", indique celui qui a habitué son public à des formats au long cours.

Avec davantage d'événements en journée (concerts de musique, rencontres, débats de société, expositions d'artistes), les Ateliers Berthier - deuxième salle de l'Odéon - seront amenés à être davantage ouverts sur leur environnement, le 17e arrondissement.

Alors que son prédécesseur Stéphane Braunschweig avait regretté ne plus avoir de marge artistique pour ce théâtre qui dépend à 70% de la subvention de l'État (13,2 millions d'euros, pour un budget de fonctionnement de 18,5 millions d'euros en 2025), Julien Gosselin assure : "On a relevé le gant. Stéphane (Braunschweig) a bien fait de tirer la sonnette d'alarme. On travaille sur le mécénat, sur les coproductions européennes, sur les tournées et le fonctionnement de la maison. On est en train de trouver les moyens de faire fonctionner ce grand théâtre".

L'Odéon dit avoir eu un taux de remplissage de 98% la saison passée, avec 150.000 spectateurs dont 40.000 de moins de 28 ans.

