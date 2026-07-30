La Fed maintient ses taux d'intérêt inchangés pour la cinquième fois consécutive

La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a maintenu mercredi 29 juillet la fourchette cible des taux d'intérêt fédéraux inchangée, soit entre 3,5% et 3,75%, conformément aux attentes générales du marché.

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Photo : AFP/VNA/CVN

C'est la cinquième réunion consécutive de la Fed consacrée à la politique monétaire au cours de laquelle celle-ci a adopté une attitude attentiste, alors que les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt s'intensifient pour les mois à venir.

Trois membres du Comité fédéral d'Open Market (FOMC) ont voté contre cette décision, préconisant pour leur part un relèvement de 25 points de base de la fourchette cible du taux fédéral.

Le taux de croissance annuel de l'indice global des prix à la consommation aux États-Unis est tombé à 3,5% en juin - contre 4,2% en mai - sous l'effet de la chute des prix du pétrole durant cette période.

Les États-Unis continuent à faire face à des pressions inflationnistes élevées par rapport à l'objectif de 2% d'inflation fixé par la Fed.

Xinhua/VNA/CVN