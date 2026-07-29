Aston Martin creuse ses pertes mais vend plus de voitures

Le constructeur d'automobiles de luxe britannique Aston Martin Lagonda, aux performances en berne depuis plusieurs années, a creusé ses pertes au deuxième trimestre, lesté par ses coûts financiers, mais ses ventes de voitures ont bondi, a-t-il annoncé mercredi 28 juillet.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous sommes en bonne voie pour enregistrer une amélioration financière significative cette année par rapport à 2025", affirme dans un communiqué le directeur général du groupe, Adrian Hallmark.

La marque préférée de James Bond a vendu 1.392 véhicules au deuxième trimestre, soit une progression de 43% sur un an, grâce notamment à la montée en puissance de la Valhalla, sa voiture hybride rechargeable.

Cela se reflète dans son chiffre d'affaires, qui progresse de 62% sur la période, à 358,2 millions de livres (418 millions d'euros), et se traduit aussi par une amélioration de sa marge brute.

L'entreprise creuse pourtant sa perte nette de presque un tiers, à 90,1 millions de livres (105 millions d'euros). Cela s'explique en grande partie par une envolée de ses frais financiers, notamment à cause d'un effet de change défavorable sur sa dette libellée en dollars.

Le groupe prévient aussi que "l'environnement macroéconomique et géopolitique mondial auquel est confrontée l'ensemble de l'industrie automobile demeure difficile", citant notamment la politique douanière américaine, l'évolution de la fiscalité en Chine pour les véhicules de luxe ou les conséquences de la guerre au Moyen-Orient.

Il compte bénéficier des effets de son plan de réduction de postes visant 20% de ses effectifs (environ 600 personnes), annoncé en février. Sur le plan opérationnel, le constructeur prévoit que la deuxième moitié de l'année sera "encore plus robuste, à mesure que les bénéfices de la transformation se concrétisent", selon M. Hallmark.

En outre, un refinancement de dette de 550 millions de livres annoncé la semaine dernière "renforce considérablement notre liquidité, nous offrant à la fois une résilience accrue et une flexibilité supplémentaire", fait-il valoir.

Les investisseurs hésitaient sur la conduite à tenir mercredi 28 juillet, le cours de l'action oscillant en Bourse entre hausse et baisse. Le titre progressait de 0,34% peu avant 08h00 GMT.

AFP/VNA/CVN