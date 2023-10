À Baccarat, un nouvel espace retrace l'histoire de la cristallerie

La cristallerie de luxe Baccarat, située dans la ville éponyme en Meurthe-et-Moselle, inaugure un nouvel espace, baptisé "Collection Baccarat", retraçant son histoire et son savoir-faire, tout en se connectant aux territoires de par son implantation en cœur de ville.

Photo : AFP/VNA/CVN

Près de 260 ans d'histoire et plus de 600 œuvres et objets sont exposés dans un nouvel espace, à l'ancien "pôle bijoux", au centre-ville de Baccarat, avec un objectif pour la maison de luxe de s'ouvrir à la fois aux habitants, mais aussi aux touristes.

"Baccarat manquait d'un lieu pour pouvoir montrer, exposer ses collections", relève Thibault Bazin, député de Meurthe-et-Moselle.

Cet espace, qui ouvre au public mardi 17 octobre, fait face à l'église de cette ville de 4.500 habitants, dans laquelle est proposé depuis le début de l'été un parcours immersif montrant les coulisses de la manufacture de Baccarat.

En entrant, des murs noirs, une lumière sobre et une ambiance tamisée mettent en avant des pièces issues du soufflage du verre datant des années 1867 à 1878. Le verre Harcourt, créé en 1841, est lui aussi exposé, de même que le service commandé pour le roi Louis Philippe, en partie dévoilé.

Photo : AFP/VNA/CVN

Un colorama montre par ailleurs "toutes les couleurs que la maison a pu produire", explique un guide.

S'y côtoient également, sur une "table des grands", des services commandés pour le président américain Franklin Delano Roosevelt, le tsar de Russie Nicolas II, le prince Régnier et la princesse Grace de Monaco...

Des flacons de parfum, comme le tout premier Christian Dior, rejoignent l'Horloge Soleil, commandée par Arthur Miller et Marilyn Monroe vers 1950. Des pièces appartenant à plus 70 personnalités du monde entier jalonnent le parcours du visiteur.

Maggie Henriquez, directrice générale de Baccarat, explique qu'un musée était déjà présent près de la manufacture. "Mais ce n'était pas un musée qui reflétait la fierté que cet endroit, aujourd'hui, nous apporte".

Baccarat voulait montrer "les savoir-faire à travers toute cette histoire mais aussi les artistes, et la force de nos clients, qui étaient derrière ces commandes".

Toujours dans une volonté d'ancrage territorial, cette exposition, mise sur pied en quatre mois, a fait appel pour au moins "80% à des entreprises locales", explique Rémi Grosjean, directeur général délégué de Baccarat.

En fin d'exposition, les murs deviennent blanc, la lumière plus intense. Des pièces récentes, créées à partir de l'an 2000, sont proposées à la vente, comme le pied gauche en cristal de Zinédine Zidane.

AFP/VNA/CVN