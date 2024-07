Wimbledon : Medvedev écarte Sinner et retrouvera Alcaraz en demies

>> Wimbledon : Alcaraz et Sinner se rapprochent d'un duel

>> Wimbledon : Arthur Fils, dernier Français en lice, battu en 8e de finale par De Minaur

>> Wimbledon : les Bleus ont retrouvé des couleurs

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je savais que pour battre Jannik, il faudrait remporter un match très dur. Il n'est plus le gars qu'on bat facilement", a commenté Medvedev (5e) après sa victoire 6-7 (7/9), 6-4, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3 sur le No1 mondial.

Sinner a connu une défaillance physique en début de troisième set, lorsqu'il a soudain paru d'une extrême faiblesse, comme pris de vertiges.

Au changement de côté à 2-1 pour son adversaire et après avoir concédé le break, il a fait venir le médecin. Pâle et les yeux dans le vague, il a pris un temps mort pour quitter le court et recevoir des soins.

Photo : AFP/VNA/CVN

Malgré une faiblesse évidente, il a conservé sa mise en jeu à son retour sur le court. Pendant un moment, il a tenté d'écourter les échanges face à un adversaire qui, naturellement comme lui, se complait dans les longs rallyes.

Souffrance

"C'est toujours des moments difficiles à gérer parce que j'ai bien vu qu'il ne se déplaçait pas bien à un moment. Alors on veut le faire courir, pour qu'il souffre un peu plus. Mais en même temps, on sait qu'il va finir par se dire que puisqu'il ne peut plus courir, il va tenter le tout pour le tout. Et c'est ce qu'il a fait ! Mais bon, pour moi, tout est bien qui finit bien", a relevé Medvedev.

Photo : AFP/VNA/CVN

En effet, il a fini par prendre sa revanche de la finale de l'Open d'Australie, en janvier, où Sinner s'était imposé en cinq sets. Jusque-là, l'Italien restait sur une série de cinq victoires consécutives contre Medvedev, mais c'est bien le Russe de 28 ans qui tentera vendredi de se hisser en finale.

Pour ce faire, il devra de nouveau se mesurer à Alcaraz qui l'avait nettement dominé en demies l'an dernier avant de battre Novak Djokovic en cinq sets en finale. Car l'Espagnol a fait plier l'Américain Tommy Paul (13e) 5-7, 6-4, 6-2, 6-2.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Au début du premier set et du deuxième, j'avais l'impression de jouer sur terre battue, avec de très longs échanges. Chaque point durait dix, quinze coups", a commenté le No3 mondial. Le seul premier set a en effet duré 72 minutes.

Vekic-Paolini

"Après la perte du premier set, il a fallu que je reste fort mentalement. Mais je savais que la route était longue, que le match allait durer. Alors je me suis accroché et je suis très heureux d'avoir trouvé les solutions et la bonne voie", a encore dit le joueur de 21 ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour la suite, Alcaraz, vainqueur de Medvedev l'an dernier déjà en demies, espère évidemment le "même résultat". Mais il tempère son enthousiasme : "C'est vraiment un grand joueur. Il vient de battre Jannik Sinner, qui est le meilleur joueur actuellement, ça veut dire qu'il est en grande forme", a-t-il ainsi ajouté.

Dans le tableau féminin, la Croate Donna Vekic (37e) s'est qualifiée pour sa première demi-finale de Grand Chelem en battant l'inattendue Néo-Zélandaise Lulu Sun (123e mondiale et issue des qualifications) 5-7, 6-4, 6-1.

Opérée à un genou après l'Open d'Australie 2021, et de nouveau écartée du circuit à cause d'une blessure deux mois en début de saison 2022, elle a eu du mal à contenir ses larmes avant de quitter le Court No1.

Ces deux années ont été très compliquées. Je ne pensais pas que je retrouverais le niveau que j'avais même en fin de saison dernière. Alors atteindre le meilleur résultat en Grand Chelem de ma carrière me rend très fière, de moi et de tout le travail accompli", a-t-elle ensuite expliqué.

À 28 ans, elle n'avait jamais dépassé les quarts de finale en Grand Chelem (atteints à l'US Open 2019 et à l'Open d'Australie 2023). Elle affrontera jeudi 12 juillet l'Italienne Jasmine Paolini (7e), finaliste à Roland-Garros, qui s'et très facilement débarrassée de l'Américaine Emma Navarro (17e) 6-2, 6-1.

AFP/VNA/CVN