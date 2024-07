MotoGP : parti en tête, Jorge Martin remporte la course sprint en Allemagne

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur le Sachsenring, l'un des rares circuits où les pilotes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'Espagnol a savouré : "c'était très difficile, car c'est un tracé étrange ici, nous avons également dû composer avec le vent mais j'étais confiant, et je suis super heureux".

"Gagner à nouveau, c'est toujours bon pour la confiance, mais la course de demain (dimanche 7 juillet, ndlr) sera longue", a aussi dit le Madrilène de 26 ans, qui n'avait plus goûté au succès depuis sa victoire au GP de France, en mai dernier.

Au guidon de sa Ducati-Pramac, l'Espagnol s'est imposé devant le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia-Trackhouse), qui partait deuxième sur la grille. Le double champion en titre Francesco Bagnaia (Ducati), actuel deuxième au championnat, a terminé troisième.

Auteur d'un excellent départ depuis la deuxième ligne, Bagnaia a pris de la tête des opérations dès le premier virage. Mais l'Italien s'est ensuite fait doubler deux tours plus tard par le rouleau compresseur Martin, puis par le surprenant Oliveira.

"Ces gars-là sont super rapides, ce n'est pas facile de passer tout à coup du milieu du peloton à la lutte avec eux!", a réagi le Portugais, qui signe son premier podium depuis 2022.

"J'ai senti beaucoup de pression de la part de +Pecco+ (le surnom de Francesco Bagnaia, ndlr) mais je n'ai pas fait d'erreur, j'espère que demain nous pourrons de nouveau signer un bon résultat", a-t-il poursuivi, interrogé quelques instants après l'arrivée de la course.

L'autre Ducati officielle, celle de l'Italien Enea Bastianini, a terminé au pied du podium, devant un autre italien, Franco Morbidelli (Ducati-Pramac), cinquième.

Au général, grâce à sa victoire, Jorge Martin s'offre un peu d'air et compte désormais 15 points d'avance sur son dauphin Bagnaia à l'arrivée de cette course de 15 tours seulement (contre 30 pour le GP dimanche 7 juillet), qui permet d'engranger davantage de points au championnat.

Nouvelle remontada pour Marquez

Le Top 3 figé dès le troisième tour, le spectacle a une nouvelle fois été assuré derrière par la star Marc Marquez sous les nuages qui commençaient à amonceler dans le ciel saxon.

Parti d'une lointaine 13e position, le sextuple champion du monde MotoGP (Ducati-Gresini), 3e du championnat, a une nouvelle fois signé une fantastique remontée et finit sixième, 3/1000e de secondes devant son compatriote Maverick Vinales (Aprilia), finalement 7e.

Détenteur du record de victoires sur le Sachsenring (8 succès dans la catégorie MotoGP), Marquez a connu jusque-là un week-end compliqué.

Vendredi, l'Espagnol est lourdement tombé après être passé par-dessus son guidon lors des essais qualificatifs. En dépit d'un index gauche cassé et d'une "grosse contusion à la cage thoracique", Marquez a été déclaré "apte" par les médecins à poursuivre la 9e manche de la saison.

Il a également fait face a des problèmes techniques sur sa monture. De quoi faire une croix sur ses chances de podium - voire la victoire ? "Si nous voulons nous battre pour la victoire, nous devions avoir un week-end parfait. Mais ce week-end, tout ce qui pouvait arriver dans le garage est arrivé", a déploré "MM.93".

Puisque la grille de départ du GP sera encore celle déterminée samedi lors des qualifications, Jorge Martin partira dimanche 7 juillet encore devant après avoir signé le meilleur temps des qualifications disputées plus tôt dans la journée, devant Oliveira et son coéquipier espagnol chez Aprilia-Trackhouse, Raul Fernandez (seulement 14e à l'issue de la course sprint).

Preuve de sa grande forme, sous les températures plus chaudes que la veille (26 degrés), Martin s'est emparé au passage du nouveau record de la piste samedi matin 6 juillet, effaçant la marque de Maverick Vinales établie la veille dans la fraîcheur saxonne - il ne faisait que 19 degrés vendredi 5 juillet.

AFP/VNA/CVN