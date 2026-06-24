Wall Street termine en baisse, vague de ventes massives sur la tech

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi 23 juin, le secteur technologique souffrant particulièrement, entre prises de bénéfices et inquiétudes autour des valorisations vertigineuses des grands noms de l'intelligence artificielle (IA).

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice Nasdaq - qui regroupe les valeurs de la tech - a glissé de 2,21%, l'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,44%, et le Dow Jones de 0,09%.

"On observe, sans aucun doute, des prises de bénéfices dans le secteur technologique" à Wall Street après "deux mois de forte hausse", résume Angelo Kourkafas, analyste chez Edward Jones.

Les semiconducteurs - qui portent le marché depuis plusieurs mois - ont été particulièrement touchés, à l'image de Micron (-13,18%), Sandisk (-13,64%), Intel (-6,14%), AMD (-5,76%), Qualcomm (-8,01%) et le mastodonte Nvidia (-4,15%).

Ce secteur, indispensable pour construire les centres de données où sont entraînés les modèles d'IA, "a généré la majeure partie des gains sur le marché cette année", rappelle Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Mais outre un mouvement de repli technique, des inquiétudes subsistent autour des niveaux de valorisation des grands noms de l'IA et la possibilité de rentabiliser les investissements massifs des dernières années.

"Les opérateurs sont de plus en plus soucieux des coûts liés aux solutions d'IA", estime M. Kourkafas. Les résultats de Micron, attendus mercredi après la clôture de Wall Street, seront donc un test pour le marché, selon l'analyste.

En parallèle, les investisseurs naviguent dans un environnement macroéconomique contrasté.

"D'un côté, la baisse des prix du pétrole apporte un certain soulagement" sur le marché, souligne M. Kourkafas, avec la reprise progressive du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, une semaine après la conclusion d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran.

Mais dans le même temps, la perspective d'une hausse des taux de la banque centrale américaine (Fed) limite l'appétit pour le risque. Les opérateurs seront ainsi particulièrement attentifs à la publication jeudi 25 juin de l'indice américain PCE pour le mois de mai, jauge des prix privilégiée par la Réserve fédérale.

D'autant que Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed, a assuré la semaine passée que l'institution ne laissera pas l'inflation déraper sous sa présidence. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans évoluait autour de 4,50% vers 20h20 GMT, contre 4,51% la veille en clôture.

Au tableau des valeurs, le géant de l'aérospatial SpaceX (+0,98% à 156,11 dollars) est finalement parvenu à terminer dans le vert, après un nouveau plongeon la veille.

Quelques jours après son entrée en Bourse historique, qui a fait s'envoler le prix de l'action, l'entreprise d'Elon Musk n'est plus qu'environ 15% au-dessus de son prix initial, de 135 dollars.

L'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive (+1,28% à 242,64 dollars), maison mère de Rockstar Games, a été porté par une réévaluation à la hausse de son titre par Bank of America, quelques jours après l'annonce de l'ouverture des préventes de "Grand Theft Auto VI" (GTA VI) dès le 25 juin.

La sortie très attendue de ce nouvel opus, désormais prévue pour novembre, a été repoussée à plusieurs reprises et interviendra plus de treize ans après GTA V.

AFP/VNA/CVN



