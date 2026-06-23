Un entrepreneur indien nommé nouveau patron de WhatsApp

Meta a nommé à la tête de WhatsApp Kunal Shah, un entrepreneur indien de la tech, au moment où le géant américain cherche à monétiser la vaste base d'utilisateurs de son application de messagerie.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cette annonce, survenue lundi soir 22 juin, a été accompagnée de la nouvelle que Meta va également procéder à une levée de fonds de 900 millions de dollars pour CRED, une société indienne de services financiers destinée aux particuliers fondée par M. Shah.

"Kunal a fait de CRED l'une des entreprises technologiques les plus importantes d'Inde, et il possède un esprit de bâtisseur et une vision globale (...) précieux pour diriger la plus grande application de messagerie au monde", a déclaré le patron de Meta, Mark Zuckerberg, dans un communiqué.

"J'ai hâte de travailler avec Kunal pour continuer à faire de WhatsApp le meilleur service pour des milliards de personnes et des millions d'entreprises".

L'Inde est le plus grand marché de WhatsApp avec un demi-milliard d'utilisateurs, selon des chiffres du gouvernement datant de 2021.

Kunal Shah s'inscrit dans une longue série de ressortissants indiens à la tête des géants américains de la tech.

M. Shah a créé CRED en 2018 après avoir vendu une précédente start-up de paiements au géant indien du commerce en ligne Snapdeal pour environ 400 millions.

Il est aussi l'un des plus grands investisseurs du pays le plus peuplé de la planète, souligne Tracxn, une plateforme d'analyse des entreprises de la tech.

Selon la presse financière indienne, M. Shah donnerait son feu vert au financement de projets quelques minutes seulement après leur présentation.

Ces dernières années, M. Shah s'est concentré sur le développement de CRED, qui a débuté en offrant des récompenses aux clients qui payaient leurs factures de carte de crédit à temps.

L'entreprise a connu depuis un fort développement en se diversifiant dans la gestion de patrimoine, l'assurance et les services de crédit pour ses 17 millions d'utilisateurs.

Son expérience devrait permettre à WhatsApp de diversifier ses sources de revenus, au-delà du modèle publicitaire central de Meta, également propriétaire de Facebook et Instagram.

Des analystes estiment que l'application de messagerie a raté le coche en ne développant pas un service de paiement tout aussi populaire.

Dans un communiqué, M. Shah a souligné que les perspectives de croissance de WhatsApp sont immenses.

AFP/VNA/CVN