Wall Street en forme, portée par Intel et la perspective de négociations sur le Moyen-Orient

La Bourse de New York a terminé sur un élan positif vendredi 24 avril et s'est même offert un double record, applaudissant les résultats d'Intel et la reprise en vue de discussions entre l'Iran et les États-Unis.

>> Wall Street en baisse, crispée par les incertitudes sur les négociations entre Iraniens et Américains

>> Wall Street en forme, l'optimisme règne

>> Wall Street en baisse, la géopolitique prend le pas sur les résultats

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Nasdaq (+1,63% à 24.836,60 points) et le S&P 500 (+0,80% à 7.165,08 points) ont tous deux atteint un nouveau sommet. Seul le Dow Jones (-0,16%) a été un peu à la traîne.

"Les actions sont pour la plupart en hausse (...), portées par l'espoir d'un deuxième cycle de négociations, les perspectives de paix et les performances du secteur technologique", résume auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

Téhéran et Washington ont chacun annoncé vendredi 24 avril l'envoi de négociateurs à Islamabad, la capitale pakistanaise attendant depuis plusieurs jours une reprise des discussions entre les deux belligérants.

Même si Donald Trump a prolongé unilatéralement la trêve entre les deux pays belligérants, le conflit est loin d'être terminé, notamment parce que le détroit d'Ormuz reste bloqué.

Toute perspective d'avancée est donc accueillie favorablement par les investisseurs, bien que l'issue de ces nouveaux pourparlers reste très incertaine.

Pour Angelo Kourkafas, "on peut discuter de l'évolution du climat de confiance, qui peut changer très brusquement, mais ce sont les résultats des entreprises qui constituent l'un des moteurs les plus durables de la performance du marché".

À ce titre, la séance de vendredi 24 avril a constitué un exemple frappant.

Ascension spectaculaire d'Intel

Le fabricant de semi-conducteurs Intel (+23,64% à 82,57 dollars) a été catapulté après avoir fait état de bonnes performances trimestrielles, interprétées comme un nouveau signe de redressement de celui qui fut pendant longtemps le premier fabricant mondial de processeurs.

Sur un an l'ascension est spectaculaire : le prix du titre a été multiplié par près de quatre.

Ces résultats, jugés "exceptionnels" par Jose Torres, d'Interactive Brokers, "prolongent la remontée historique du secteur des semi-conducteurs et renforcent la conviction que la révolution de l'intelligence artificielle a encore un long chemin à parcourir", assure l'analyste.

Advanced Micro Devices (AMD) a bondi de près de 14%, Nvidia a gagné plus de 4% et atteint un nouveau record en clôture, Micron s'est octroyé plus de 11%.

Ailleurs à la cote, le géant américain des produits d'hygiène Procter & Gamble (P&G) a lui aussi profité de ses performances trimestrielles.

Une plus-value de cession a contribué à compenser la hausse des prix des matières premières et des droits de douane et lui a permis de faire mieux qu'attendu.

Son action a gagné 2,46% à 148,18 dollars.

En revanche, le groupe américain Western Union, spécialiste des transferts d'argent à l'international, a déçu les attentes, et perdu 4,61% à 8,90 dollars.

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'État américain, l'échéance de référence, se détendait à 4,31% contre 4,32% à la clôture la veille.

Les investisseurs se tournent désormais vers une semaine qui promet d'être chargée en événements, avec encore de nombreux résultats d'entreprises et une nouvelle réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Cela pourrait être la dernière de Jerome Powell. Les poursuites judiciaires contre le patron de la Réserve fédérale ont été abandonnées vendredi 24 avril, ouvrant la voie à la confirmation du candidat pour le succéder, Kevin Warsh.

AFP/VNA/CVN