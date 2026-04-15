Vietnam - Chine : signature d'une série d'accords de coopération majeurs

Dans le cadre de sa visite d’État en Chine du 14 au 17 avril, le secrétaire général du Parti communiste et président de la République du Vietnam, Tô Lâm, et le secrétaire général du Parti communiste et président chinois, Xi Jinping, ont assisté le 15 avril à la cérémonie de signature de documents de coopération majeurs entre des ministères, secteurs et localités des deux pays.

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Photo : VNA/CVN

Parmi les textes fondamentaux, figurent un protocole d’accord de coopération dans le cadre de l’Initiative de sécurité mondiale entre les deux gouvernements vietnamien et chinois, un protocole d’accord de coopération entre les capitales Hanoï et Pékin pour la période 2026-2030, ainsi qu’un plan de coopération entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste chinois (PCC) entre 2026 et 2030.

Les deux pays ont signé un protocole sur la mise en place, la gestion et le fonctionnement d'une ligne rouge ministérielle entre leurs ministères de la Sécurité publique respective ; un accord de coopération entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le Département international du Comité central du Parti communiste chinois ; et un protocole d’accord de coopération entre les Commissions d'organisation des Comités centraux du PCV et du PCC.

En parallèle, des protocoles d'accord ont été conclus dans les secteurs de la formation ferroviaire pour renforcer les compétences du personnel vietnamien, de la formation professionnelle, de la technologie de l’information et de la transformation numérique, et du règlement des différends civils et commerciaux dans les zones frontalières.

Les deux parties ont également ratifié le certificat de remise des résultats de l’étude de faisabilité pour la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong.

Sur le front économique et commercial, les deux pays ont renforcé leurs liens par un accord de coopération et d’assistance mutuelle en matière douanière, un protocole d’accord sur la création de groupes de travail dédiés aux zones de coopération économique transfrontalière et aux chaînes de production et d'approvisionnement. Le secteur agricole bénéficie également de cette dynamique avec la signature d'un protocole sur les exigences phytosanitaires permettant l'exportation de pamplemousses et de citrons vietnamiens vers la Chine.

Par ailleurs, un accord sur le renforcement de la coopération culturelle et artistique pour la période 2026-2027 a été conclu par la Télévision vietnamienne (VTV) et la Télévision centrale de Chine (CCTV), alors que l’échange de lettres officielles a confirmé le fournissement de l’aide non remboursable du gouvernement chinois pour la construction du deuxième établissement de l'Université de médecine traditionnelle du Vietnam.

Ces dernières années, le Vietnam et la Chine ont développé une coopération substantielle dans divers domaines, notamment l’économie, le commerce et l'investissement maintenant une forte dynamique de croissance et constituant un point brillant dans les relations bilatérales. Depuis une décennie, le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN et, pendant deux années consécutives (2024 et 2025), son quatrième partenaire commercial mondial. La Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam depuis de nombreuses années.

Cette visite marque un jalon historique, visant à élever la connexion stratégique et définir une nouvelle hauteur des relations entre les deux Partis et les deux États. En définissant de nouvelles orientations et de nouvelles avancées dans l’économie, le commerce, l'investissement, le tourisme, les chaînes d’approvisionnement, l’éducation et la formation, la science et la technologie, les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays s’efforcent de concrétiser les objectifs et les aspirations de développement de chaque nation.

VNA/CVN