La visite de Tô Lâm en Chine signale les priorités de la politique étrangère du Vietnam

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm est arrivé mardi 14 avril en Chine pour sa première visite à l’étranger en tant que chef d’État, signalant les priorités de la politique étrangère du Vietnam, selon Channel News Asia (CNA).

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Photo : VNA/CVN

Son voyage en Chine serait le premier d’une longue série de visites à l’étranger en tant que chef d’État. Grâce à son leadership consolidé en tant que secrétaire du Parti et président de la République, les analystes estiment que le leader vietnamien est bien placé pour tirer parti des partenariats internationaux afin de promouvoir les intérêts du pays.

Cette visite intervient alors que le Vietnam cherche à jouer un rôle plus important en géopolitique. Elle reflète une évolution plus large, officialisée lors du XIVe Congrès national du Parti en janvier dernier.

Le Vietnam s’est de plus en plus affirmé comme un acteur majeur sur la scène internationale. En 2024, il a lancé le Forum de l’avenir de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est), une plateforme annuelle qui réunit des dirigeants mondiaux tels que le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, le président timorais José Ramos-Horta et le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon.

Le mois dernier, Hanoï a accueilli le premier dialogue stratégique "3+3" ministériel Vietnam - Chine, portant sur des domaines tels que la sécurité publique, la défense et les affaires étrangères.

Le pays se prépare également à accueillir le Forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) l’année prochaine et devra assumer la présidence de l’ASEAN dans les temps à venir, autant de signes de son influence diplomatique croissante.

Les observateurs notent que le rôle géopolitique du Vietnam a traditionnellement été réactif, mais que cette situation évolue. Le pays poursuit désormais deux objectifs clés : maintenir la croissance économique et renforcer sa capacité à se défendre de manière proactive.

Lê Hông Hiêp, chercheur principal et coordinateur du programme d’études vietnamiennes à l’Institut ISEAS-Yusof Ishak, a déclaré que ce changement intervient dans un contexte d’incertitudes croissantes.

"Dans le contexte actuel de nombreux bouleversements géopolitiques susceptibles de fragiliser la paix et la stabilité régionales, la défense du pays à distance et de manière proactive est devenue une priorité pour le Parti", a-t-il souligné. "C’est pourquoi, à mon avis, le Parti a accordé une importance constante et prépondérante à la politique étrangère".

Lye Liang Fook, chercheur associé principal à l’institut, a déclaré que la volonté du Vietnam de jouer un rôle plus important à ce moment précis était compréhensible.

"Compte tenu de sa population relativement importante en Asie du Sud-Est et du dynamisme de son économie, qui vise une croissance de 10% dans les prochaines années, il n’est pas surprenant que le Vietnam cherche à jouer un rôle plus important en géopolitique", a-t-il déclaré.

Selon ce chercheur, compte tenu des difficultés rencontrées à l’échelle mondiale, le Vietnam, comme d’autres pays, devra jouer un rôle plus actif pour diversifier ses risques, rechercher de nouvelles opportunités de marché et collaborer avec des partenaires clés afin de poursuivre sa croissance et de maintenir sa stabilité.

Parallèlement, l’engagement mondial croissant du Vietnam pourrait renforcer son image de puissance moyenne émergente, prête à contribuer plus activement aux efforts de paix internationaux.

À titre d’exemple, sa participation aux missions de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique au cours de la dernière décennie témoigne, selon les analystes, de la volonté du Vietnam d’assumer de plus grandes responsabilités à l’échelle mondiale.

"Le Vietnam pourra jouer un rôle plus actif à l’avenir s’il parvient à maintenir son développement économique et à obtenir davantage de ressources pour ses contributions et engagements internationaux", a indiqué Lê Hông Hiêp, de l’Institut ISEAS-Yusof Ishak.

VNA/CVN