Entrevue entre le président de l’AN du Vietnam et le président italien

Dans le cadre de sa visite officielle en République italienne, au Palais présidentiel à Rome, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a eu l’après-midi du 14 avril (heure locale) une entrevue avec le président italien Sergio Mattarella.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le président de l’AN vietnamienne, Trân Thanh Mân a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, à président italien Sergio Mattarella, tout en félicitant l’Italie pour les réalisations importantes obtenues sous la direction du président Sergio Mattarella.

Il a souligné que, malgré la distance géographique, le Vietnam et l’Italie partagent de nombreuses similitudes profondes en matière de culture et d’histoire de lutte pour l’indépendance, constituant ainsi des bases solides pour renforcer davantage le partenariat stratégique Vietnam - Italie et envisager son élargissement à un niveau supérieur dans les temps à venir.

Valoriser pleinement le rôle des organes législatifs

Afin de concrétiser cet objectif, le président de l’Assemblée nationale a proposé que les deux pays valorisent pleinement le rôle de leurs organes législatifs, notamment en renforçant la supervision de la mise en œuvre des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux. Il a également souligné la nécessité d’élargir les domaines de coopération vers des secteurs d’avenir où l’Italie dispose d’atouts et le Vietnam de besoins, tels que les sciences et technologies, l’intelligence artificielle (IA), l’innovation et la formation de ressources humaines de haute qualité.

Accueillant chaleureusement la délégation vietnamienne de haut niveau, le président Sergio Mattarella a hautement apprécié la signification de cette visite, soulignant qu’il s’agit du premier déplacement en Italie d’un dirigeant clé vietnamien après les élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et la consolidation de l’appareil d’État. Par l’intermédiaire du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, il a adressé ses félicitations au secrétaire général et président de la République Tô Lâm.

Se déclarant convaincu que cette visite donnera un nouvel élan aux relations bilatérales, le président italien a proposé de continuer à promouvoir le commerce bilatéral, considéré comme un pilier majeur et recelant encore un fort potentiel. Outre l’économie, il a également suggéré d’élargir les échanges et la coopération dans des domaines tels que le design de mode, la culture, le tourisme et l’éducation.

Évoquant la situation régionale et internationale marquée par des évolutions complexes et imprévisibles, le président Sergio Mattarella a particulièrement insisté sur la nécessité de préserver les valeurs de paix et a exprimé son ferme soutien au multilatéralisme. Les deux dirigeants sont convenus de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et régionales, en particulier aux Nations unies.

Photo : VNA/CVN

S’agissant des questions régionales et internationales actuelles, le Vietnam et l’Italie ont partagé une vision commune, réaffirmant leur attachement au règlement pacifique des différends sur la base du respect du droit international.

Le Vietnam et l’Italie ont établi leurs relations diplomatiques en 1973 et les ont rehaussé au niveau de partenariat stratégique en janvier 2013. Depuis, les deux pays renforcent leur coopération dans de nombreux domaines : politique, diplomatie, économie, science, éducation, défense–sécurité, environnement et coopération décentralisée. Les relations entre les organes législatifs des deux pays se sont également développées de manière positive.

VNA/CVN