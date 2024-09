US Open : Djokovic terrassé par Popyrin au troisième tour, la folie continue à New York

Le Serbe Novak Djokovic (N o 2 mondial), tenant du titre, devra remettre sa quête d'un 25 e trophée du Grand Chelem à plus tard, défait dès le troisième tour de l'US Open face à l'Australien Alexei Popyrin (28 e ) 6-4, 6-4, 2-6, 6-4, vendredi 30 août à New York.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au lendemain de l'élimination surprise de l'Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur en 2022, Djokovic (37 ans), légende du tennis, est tombé peu avant minuit dans l'arène démesurée du court Arthur-Ashe, dès le troisième tour du tournoi, une rareté.

Pour la première fois depuis 2017, Djokovic ne remportera pas de Majeur cette saison.

"Il a été très bon. De mon côté, vu la façon dont je joue depuis le début du tournoi, un troisième tour c'est déjà bien. J'ai affiché un des pires niveaux de tennis de ma vie, avec mon pire niveau au service de loin", a déploré Djokovic.

"Ces trois matches ici ont été un combat mental, je n'ai jamais approché mon meilleur niveau".

Le Serbe n'avait plus été battu aussi tôt à New York depuis 2006 et un revers contre l'Australien Lleyton Hewitt, présent en tribunes vendredi 30 août pour soutenir son compatriote. En Grand Chelem, sa dernière défaite avant les huitièmes de finale remontait à début 2017 et un échec au deuxième tour de l'Open d'Australie contre l'Ouzbek Denis Istomin.

"Confiance"

Photo : AFP/VNA/CVN

Depuis, Djokovic a amassé 12 titres en Majeurs pour en totaliser 24, un record détenu à égalité avec l'Australienne Margaret Court qu'il espérait dépasser à New York, un mois après l'émotion de sa médaille d'or olympique à Paris.

"J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour gagner l'or, je suis arrivé à New York sans me sentir frais physiquement ou mentalement", a-t-il encore dit.

Le Serbe est tombé sur un excellent adversaire, l'Australien Alexei Popyrin, bien plus fort vendredi 30 août que ne le suggère son classement (28e) et lancé par son succès mi-août au Masters 1000 de Montréal (Canada).

"Ce titre m'a donné beaucoup de confiance", a expliqué Popyrin, qui avait déjà été battu deux fois cette saison par Djokovic en tournoi du Grand Chelem, au deuxième tour de l'Open d'Australie, puis au troisième tour de Wimbledon.

Complet, l'Australien a cette fois su accélérer en fin de première manche puis profiter d'un Djokovic peu saignant dans le deuxième set pour mener 2-0, avant le réveil du Serbe.

L'intensité a culminé lors d'un quatrième set superbe et notamment son 5e jeu, qui s'est conclu sur un long cri animal de Popyrin, lâché alors que la balle sortait tout juste de sa raquette sur un coup droit gagnant venu des tripes, pour un break qui l'a lancé vers l'exploit.

L'Australien affrontera au tour suivant l'Américain Frances Tiafoe (20e), sorti vainqueur d'un spectaculaire duel 100% USA contre son ami Ben Shelton (13e) 4-6, 7-5, 6-7 (5/7), 6-4, 6-3, malgré les services jusqu'à 230 km/h du cadet.

Deux autres Américains se sont qualifiés vendredi 30 août pour les huitièmes de finale : Taylor Fritz (12e) a dominé l'Argentin Francisco Comesana (108e) 6-3, 6-4, 6-2, et Brandon Nakashima (50e) l'Italien Lorenzo Musetti (18e) 6-2, 3-6, 6-3, 7-6 (7/4).

L'Allemand Alexander Zverev (4e mondial), finaliste de l'édition 2020, s'est montré solide face à l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (33e), qu'il a fini par dompter en quatre manches 5-7, 7-5, 6-1, 6-3 dans un match qui s'est terminé à locales (08h35 heure de Paris/06h35 GMT).

Gauff s'en sort

Photo : AFP/VNA/CVN

Leur compatriote Coco Gauff (3e), tenante du titre féminin, avait offert plus tôt dans la journée une frayeur au public de Flushing Meadows, avec un succès dans la douleur face à l'Ukrainienne Elina Svitolina (28e) 3-6, 6-3, 6-3.

"Je savais que ce serait dur. À chaque fois que je joue contre Elina, j'ai affaire à une vraie combattante. Il fallait que je joue mon meilleur tennis et que j'améliore mon service par rapport au match précédent", a commenté l'Américaine âgée de 20 ans.

Gauff, qui a remporté l'an dernier à Flushing Meadows son premier - et seul à ce jour - titre du Grand Chelem, affrontera dimanche 1er septembre sa compatriote Emma Navarro (12e).

Photo : AFP/VNA/CVN

Autre favorite du tournoi, la No2 mondiale bélarusse Aryna Sabalenka a surmonté un mauvais début de partie pour renverser la Russe Ekaterina Alexandrova (31e) 2-6, 6-1, 6-2 lors d'un match achevé à 01h48 du matin heure locale (07h48 heure de Paris).

La Chinoise Zheng Qinwen (7e), championne olympique à Paris, a elle balayé l'Allemande Jule Niemeier (101e) 6-2, 6-1 pour retrouver en huitièmes la Croate Donna Vekic (24e), qu'elle a battue en finale des JO.

