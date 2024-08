Tour d'Espagne : troisième victoire d'étape pour Van Aert, Pacher deuxième

Impérial, le Belge Wout van Aert s'est offert une troisième victoire mardi 27 août lors de la dixième étape du Tour d'Espagne cycliste à Baiona (Galice) en devançant le Français Quentin Pacher, son compagnon d'échappée pendant plus de 100 kilomètres en tête de course.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le coureur de la Groupama-FDJ a tenté sa chance en attaquant à 1,6km de l'arrivée mais le porteur du maillot vert, réputé comme l'un des coureurs les plus rapides du circuit, ne lui a laissé aucune chance dans les derniers hectomètres pour confirmer son retour en forme sur cette 79e édition de la Vuelta, toujours dominée par l'Australien Ben O'Connor.

"Au sprint intermédiaire il (Van Aert) est parti, c'est l'endroit où je me suis dit qu'il fallait que je le suive. C'était pas évident de trouver un moment où l'attaquer parce qu'il est fort partout... J'ai juste suivi sa roue, j'ai tout donné sans réfléchir, je ne peux qu'être satisfait, parce que je suis battu par un gars qui était tout simplement plus fort", a déclaré Quentin Pacher au micro d'Eurosport.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les deux hommes ont terminé l'étape à deux après avoir fait partie d'une échappée de cinq coureurs avec l'Espagnol Marc Soler, le Belge William Junior Lecerf et le Néerlandais Juri Hollmann, que le peloton emmenée par l'équipe Decathlon-AG2R La Mondiale a laissé filer à plus de cinq minutes.

Le classement général reste donc inchangé en ce début de deuxième semaine de course, O'Connor devançant toujours le Slovène Primoz Roglic, deuxième avec 3 minutes et 53 secondes de retard, et de l'Equatorien Richard Carapaz, troisième à 4 minutes 32.

Le Français David Gaudu reste dixième à 6 minutes et 32 secondes de l'Australien.

Victime d'une chute samedi 24 août, l'Italien Giulio Ciccone, de l'équipe Lidlt-Trek, a jeté l'éponge durant l'étape.

La 11e étape de mercredi 28 août partira et arrivera de la même ville de Padron, en Galice, avec un tracé de 166.5 km comprenant quatre difficultés.

AFP/VNA/CVN