À Londres, des milliers de personnes marchent pour la protection de la nature

Des milliers de personnes ont participé samedi 22 juin à Londres à une manifestation soutenue notamment par l'organisation écologiste Extinction Rebellion (XR) pour appeler les politiques à agir pour la nature et le climat.

>> Allemagne : journée de colère au bord d'une mine de charbon, plusieurs blessés

>> Perturbations dans le ciel malgré la levée d'un préavis de grève des contrôleurs

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette manifestation se déroule à moins de deux semaines des élections législatives du 4 juillet au Royaume-Uni. Les travaillistes sont largement favoris, selon les sondages qui prédisent, en revanche, une lourde défaite pour les conservateurs, au pouvoir depuis 14 ans.

Des personnalités connues à l'image du naturaliste et présentateur britannique Chris Packham ont pris place en tête de la marche, appelant à "restaurer la nature maintenant".

Selon Chris Packham, c'est la première fois que s'unissent pour une manifestation des organisations aussi différentes que le National Trust, qui défend le patrimoine britannique, et Just Stop Oil, des écologistes très controversés pour leurs actions coup de poing.

La manifestation est partie de Hyde Park pour rejoindre le quartier des ministères.

Dans la foule ont pris place de nombreux déguisements d'animaux dont des girafes et des ours. Des manifestants sont venus des quatre coins du pays. "Il n'y a pas de vie sans la faune", "Il n'y a pas de bouton pour repartir à zéro", ont indiqué des pancartes. Just Stop Oil réclame la fin de l'exploitation des énergies fossiles d'ici à 2030.

Chris Packham a expliqué n'être "pas très impressionné par le contenu des programmes" des différents partis politiques britanniques. "Lorsqu'il s'agit d'aborder les vrais grands problèmes, il n'y a pas de substance, d'engagement ou de détermination pour y faire face. Et c'est vraiment décevant", a-t-il critiqué.

APS/VNA/CVN