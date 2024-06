La Thaïlande et le Timor Oriental conviennent d'exemptions de visa

La Thaïlande et le Timor Oriental ont convenu de supprimer l'obligation de visa pour les touristes munis d'un passeport ordinaire, dans le but de promouvoir encore davantage le tourisme entre les deux pays.

L'accord est intervenu après que Bendito dos Santos Freitas, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Timor Oriental, a effectué une visite officielle en Thaïlande les 20 et 21 juin.

L'exemption de visa dure jusqu'à 30 jours.

Les objectifs de l'accord, selon la porte-parole adjointe du gouvernement, Radklao Intawong Suwankiri, sont de faciliter les déplacements des citoyens thaïlandais et timorais entre les deux pays.

Au cours de sa visite, Bendito dos Santos Freitas a rencontré son homologue thaïlandais, Maris Sangiampongsa, le 21 juin.

Selon un communiqué du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, les deux parties se sont félicitées des relations et de l'amitié bilatérale étroite. Ils ont discuté de la manière de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment la coopération militaire, les opérations de maintien de la paix des Nations unies et l'éducation militaire.

Ils ont abordé le rôle de la Thaïlande en tant que partenaire de développement à long terme du Timor Oriental dans les domaines de la santé publique, de l'éducation, de l'agriculture, du développement des ressources humaines et des services publics.

Les deux parties ont également parlé d'élargir la coopération commerciale et d'investissement, ainsi que d'encourager le secteur privé thaïlandais à investir davantage au Timor Oriental dans divers domaines potentiels, notamment l'agriculture et la sécurité alimentaire, le tourisme et la pêche.

Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a réitéré le soutien de la Thaïlande à la candidature du Timor Oriental à l'adhésion à part entière à l'ASEAN.

VNA/CVN