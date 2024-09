JO de Paris

Une dernière fête sur les Champs-Élysées pour célébrer l'équipe de France

>> Duplantis récidive 20 jours après son record du monde aux JO de Paris

>> JO de Paris : une ultime fête sur les Champs-Élysées pour célébrer l'équipe de France

Photo : AFP/VNA/CVN

Debout derrière les barrières, sous haute surveillance policière, le public est venu en famille, maquillage bleu-blanc-rouge sur les joues, drapeaux à la main et pour certains Phryges - la mascotte des Jeux de Paris - sur la tête. Des enfants sont hissés sur les épaules de leurs parents.

"On veut vivre les Jeux une dernière fois", explique à l'AFP, Sarah Lacampagne, une professeure de 31 ans bénévole pendant les JO.

Quelque 300 sportifs, olympiens et paralympiens, ont défilé sur le haut de l'avenue parisienne mythique. Près de 10.000 personnes, artisans des JO comme des bénévoles, des membres du comité d'organisation (Cojo), des agents publics, se sont joints aux sportifs.

"Ils nous ont rendu si fiers, nous les célébrons !", a lancé sur X le président français Emmanuel Macron qui avait annoncé pendant les JO le principe de ce défilé.

La parade a démarré sous le soleil par un feu d'artifice bleu blanc rouge autour de l'Arc de Triomphe, comme celui qui avait signé le départ du spectacle de la cérémonie d'ouverture sur la Seine le 26 juillet.

"Quelle histoire !"

Être là, "ça fait chaud au coeur !", lance Stéphanie Gers, 40 ans, venue de Montfort-L'Amaury, en région parisienne.

"Tony, Tony !", crie la foule alors que défile le président du comité d'organisation des JO et triple champion olympique Tony Estanguet.

Un même tonnerre d'applaudissements accompagne les passages du directeur artistique des cérémonies des Jeux, Thomas Jolly, ou de l'athlète Marie-José Pérec, qui a allumé la vasque olympique.

L'équipe de rugby à sept avec Antoine Dupont, l'escrimeuse Manon Apithy-Brunet ou encore la triathlète Cassandre Beaugrand, les stars des JO de Paris étaient là.

"Quelle histoire !", a déclaré Emmanuel Macron en commentaire d'un clip sur les JO, un "été déjà passé dans la légende du sport français", après avoir ravivé la flamme du soldat inconnu en présence du président du Comité international olympique Thomas Bach.

La patrouille de France a fait son show dans le ciel dégagé de Paris.

Ensuite 118 médaillés ont été décorés sur une scène autour de l'Arc de Triomphe par d'anciens sportifs (Didier Deschamps, Youri Djorkaeff...) déjà distingués de l'ordre de la Légion d'honneur ou du Mérite.

Emmanuel Macron a notamment décoré Léon Marchand, Félix Lebrun, Antoine Dupont ou encore Aurélie Aubert, médaillée d'or de boccia.

Avec sa troisième médaille d'or en individuel, le judoka Teddy Riner, qui avait troqué le jogging pour le costume cravate, a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national du mérite.

Le nouveau Premier ministre français Michel Barnier a aussi participé à cette cérémonie qui s'est achevée par une Marseillaise chantée par Axelle de Saint-Cirel, présente lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet.

Il est de tradition depuis les Jeux d'hiver d'Innsbruck (Autriche) en 1964 que les médaillés soient décorés, et cela répond à des critères très précis.

"Esprit de concorde"

Alors que les Jeux ont offert répit et moments de joie aux Français après un mois de juin de sidération suivant la dissolution surprise de l'Assemblée nationale et les élections dans la foulée, le président français a expliqué dans un entretien au quotidien Le Parisien publié vendredi 13 septembre : "Nous devons être à la hauteur de cet esprit des Jeux, de cette concorde nationale qui s'est exprimée".

Il a souhaité que le 14 septembre devienne chaque année une fête nationale du sport, comme l'est le 21 juin pour la musique.

Les Jeux ont été un succès, avec 12,1 millions de billets vendus, JO et paralympiques confondus, et une véritable ferveur du public. Le précédent record était de 11 millions de billets, ont fait valoir les organisateurs. À Paris, 2,5 millions l'ont été pour les Jeux paralympiques, un peu moins qu'à Londres en 2012.

Après la remise de décorations samedi 14 septembre, un concert géant s'est déroulé dans une grande ferveur place de l'Étoile, avec la vasque olympique illuminée en bleu-blanc-rouge.

Des rediffusions de certains artistes qui ont marqué les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques, comme Celine Dion, ont été projetées sur l'Arc de Triomphe et d'autres sont revenus, comme Marc Cerrone, les chanteurs Chris (Christine and the Queens) et Lucky Love, le duo malien Amadou et Mariam. Le concert s'est terminé avec le DJ Martin Solveig et ses tubes All stars et Hello.

AFP/VNA/CVN