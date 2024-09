F1 : Leclerc le plus rapide d'une 2e séance d'essais très serrée en Azerbaïdjan

>> F1 : Norris écœure Verstappen sur ses terres

>> F1 : le prodige italien Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes en 2025

>> L'ingénieur star de la F1 Adrian Newey rejoindra Aston Martin en 2025

Photo : AFP/VNA/CVN

Le pilote Ferrari, vainqueur du dernier GP à Monza en Italie, a devancé le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) de seulement 6/1000e. Dans les rues de la capitale Bakou, le Britannique Lewis Hamilton a fini 3e, à seulement 66/1000e du Monégasque.

Leclerc, qui est resté une bonne partie de la séance dans son garage à cause d'un problème mécanique, répond ainsi à Verstappen (Red Bull), auteur du meilleur temps plus tôt dans l'après-midi lors des premiers essais mais seulement 6e vendredi soir 13 septembre, à plus d'une demi-seconde du pilote de la Scuderia.

L'autre Ferrari, celle de l'Espagnol Carlos Sainz a pris le 4e meilleur temps, devant la McLaren d'Oscar Piastri et très loin de Lando Norris seulement 17e.

Aucune raison de s'inquiéter toutefois puisque le pilote McLaren, dauphin de Verstappen au championnat, a simplement été gêné par l'Alpine du Français Pierre Gasly dans son tour rapide.

Gasly a échoué à la 18e place, devant son coéquipier Esteban Ocon, 19e.

Samedi 14 septembre, les pilotes prendront part à une troisième et dernière séance d'essais libres, programmée à 10h30, avant de disputer les qualifications à 14h00.

AFP/VNA/CVN