Turquie : appels à la fermeture de la mine d'or où sont piégés neuf mineurs

Des ONG et organisations professionnelles ont appelé mercredi 14 février à la fermeture de la mine d'or de Turquie où neuf mineurs sont toujours piégés après le glissement mardi 13 février d'une butte de terre qui pourrait être contaminée par du cyanure.

Ces appels ont été lancés alors que les espoirs de retrouver vivants ces mineurs s'amenuisent.

"Non seulement notre nature et nos ressources sont massacrées, mais aussi nos vies", la mine d'or d'Iliç, à Erzincan, dans le Nord-Est du pays, "doit immédiatement être fermée", a affirmé mercredi 14 février l'Union des chambres des architectes et ingénieurs de Turquie dans un communiqué.

"Des millions de tonnes de déchets toxiques s'écoulent vers l'Euphrate. Fermer les vannes du fleuve ne suffit pas. Fermez la mine", a également réagi la Plateforme de l'environnement et de la nature d'Iliç.

La Chambre des ingénieurs des mines de Turquie a de son côté dénoncé "une chaîne de négligences" ayant provoqué "une grande catastrophe environnementale".

Une butte formée par un empilement de terre retirée de la mine a dévalé mardi 13 février comme une coulée de lave dans une vallée du secteur, couvrant une large superficie et laissant neuf mineurs piégés.

Selon des experts, la terre pourrait contenir du cyanure utilisé pour extraire l'or et représente un risque de pollution pour la région et l'Euphrate, le grand fleuve qui traverse la Turquie, la Syrie et l'Irak.

Le ministère de l'Environnement avait annoncé mardi 13 février la prise de mesures pour "empêcher des matériaux de se déverser dans l'Euphrate".

Les efforts de sauvetage des neuf mineurs piégés sous l'éboulement se poursuivent mercredi.

Employant 667 mineurs, la mine avait déjà fait la une des journaux en 2022 après une fuite de cyanure, incitant les autorités à suspendre brièvement ses opérations.

Elle avait rouvert après le paiement d'une amende, ce qui avait provoqué un tollé de l'opposition.

"Malgré la fuite de cyanure, le permis de la mine n'a pas été retiré et sa capacité a été accrue. L'entreprise a bénéficié d'une protection judiciaire (...). Tout cela a pavé la voie au désastre", a fustigé mardi 13 février l'Ordre des médecins de Turquie.

