Mercredi des Cendres

Philippines : l'effondrement du balcon d'une église fait un mort et 53 blessés

À San Jose del Monte, près de la capitale Manille, en ce mercredi des Cendres, environ 400 personnes assistaient à la messe dans une église lorsque le balcon s’est en partie effondré, précipitant la chute de nombreux paroissiens. Il y a 53 blessés et une femme de 80 ans est décédée.

>> Plusieurs morts et disparus dans un glissement de terrain aux Philippines

>> Philippines : le bilan du glissement de terrain du 6 février s'élève à 37 morts au moins

Photo : AFP/VNA/CVN

Le balcon d'une église catholique s'est effondré mercredi 14 février aux Philippines, faisant 53 blessés et un décès - une femme de 80 ans - lors d’une messe bondée, ont annoncé les autorités.

Le maire de la ville de San Jose del Monte, Arthur Robes, a indiqué aux journalistes que la femme avait été grièvement blessée et qu'elle était décédée à l'hôpital.

Gina Ayson, responsable du Bureau de gestion de la réduction des risques de catastrophes de la ville, a annoncé que l'accident s'était produit mercredi 14 février vers 07h20 heure locale (23h20 GMT mardi 13 février) alors que des catholiques se pressaient dans l'église pour célébrer le mercredi des Cendres.

Mme Ayson avait auparavant indiqué que seulement 34 personnes avaient été blessées, souffrant principalement de contusions et de douleurs à l'épaule, mais, suite à une évaluation, le Bureau de prévention des catastrophes a revu à plus de 50 le nombre de blessés.

AFP-Xinhua/VNA/CVN