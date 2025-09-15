Trois villes gourmandes : les saveurs authentiques du Vietnam

Capitale historique, cité côtière et métropole économique : Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville dévoilent leur identité unique à travers musées, traditions et art de vivre. Un itinéraire pratique pour comprendre la richesse culturelle vietnamienne.

Capitale du Vietnam, Hanoï séduit par son charme intemporel, mêlant pagodes séculaires, lacs paisibles et ruelles animées.

RESTAURANTS

Phở Thìn

13, rue Lò Đúc

Le label Phở Thìn (soupe de nouilles au boeuf du chef Thin) est réputé pour son bouillon fumé unique et ses lamelles de bœuf sautées à l’ail.

Quán Ăn Ngon

18, rue Phan Bôi Châu

Dans un cadre élégant et chaleureux, Quán Ăn Ngon propose une grande variété de plats traditionnels vietnamiens.

Chả cá Lã Vọng

14, rue Chả Cá

Poisson grillé servi sur réchaud, parfumé à la ciboulette et à l’aneth. Un incontournable de la cuisine hanoïenne.

CAFÉS

Tranquil Books & Coffee

5, rue Nguyên Quang Bich

Atmosphère calme et littéraire idéale pour lire ou travailler en toute sérénité.

The Note Coffee

64, rue Luong Van Can

Café coloré célèbre pour ses milliers de petits mots autocollants laissés par les visiteurs du monde entier.

SITES

Musée d’ethnographie du Vietnam

Rue Nguyên Van Huyên

Le Musée d’ethnographie du Vietnam présente la richesse culturelle des 54 ethnies vietnamiennes à travers costumes, objets, habitations traditionnelles et expositions vivantes.

Mausolée de Hô Chi Minh

1, rue Hùng Vuong

Lieu de recueillement. Une tenue respectueuse est recommandée.

Lac Hoàn Kiêm (Lac de l’Épée restituée)

Quartier de Hoàn Kiêm

Le cœur paisible de Hanoï, parfait pour une promenade relaxante. Ne manquez pas le temple Ngoc Son sur l’îlot.

Ville côtière moderne et accueillante, Đà Nẵng conjugue plages superbes, montagnes mystiques et atmosphère sereine.

RESTAURANTS

Mì Quảng 1A

1A, rue Hải Phòng

Ses nouilles épaisses servies avec herbes fraîches, cacahuètes grillées et bouillon parfumé séduisent aussi bien les habitants locaux que les voyageurs. Simple et authentique, une halte incontournable pour découvrir la véritable saveur de Dà Nang.

Bún chả cá Bà Lữ

319, rue Hùng Vương

Le bouillon clair et parfumé, accompagné de chả cá (galettes de poisson), de légumes frais et d’herbes aromatiques, séduit les gourmets locaux comme les voyageurs.

CAFÉS

Cafés emblématiques

43 Factory Coffee Roaster

422, rue Ngô Thi Sĩ

Espace moderne et minimaliste, réputé pour son café de spécialité et sa torréfaction artisanale.

Wonderlust Café & Bakery

96, rue Trần Phú

Café design et lumineux, parfait pour déguster café, pâtisseries et brunchs.

SITES



Pont du Dragon

Rue Nguyên Văn Linh

Pont spectaculaire en forme de dragon, spectaculaire la nuit avec ses jets de feu et d’eau les week-ends.

Bà Na Hills & Pont d’Or

Commune de Bà Nà

Complexe touristique célèbre pour son pont tenu par deux mains géantes et son téléphérique offrant des vues spectaculaires.

Musée de la sculpture Cham

2, rue 2 Septembre

Musée unique dédié à l’art Cham, présentant une collection exceptionnelle de sculptures anciennes.

Poumon économique du pays, cette ville trépidante mêle gratte-ciel, marchés animés et patrimoine vivant.

RESTAURANTS

Phở Hòa Pasteur

260C, rue Pasteur

L’un des restaurants de phở les plus célèbres de la ville, apprécié pour son bouillon parfumé et ses garnitures variées.

Nhà hàng Ngon 138

138, rue Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Ambiance élégante et cuisine vietnamienne raffinée, idéale pour découvrir la gastronomie locale.

Bánh mì Huỳnh Hoa

26, rue Lê Thị Riêng

L’un des meilleurs bánh mì (sandwich vietnamien) de la ville, généreusement garni de charcuteries et de légumes frais.

CAFÉS

The Workshop Coffee

27, rue Ngô Đức Kế

Avec son espace lumineux et calme, c’est un lieu apprécié des amateurs de café et des travailleurs nomades.

L’Usine Café & Concept Store

151, rue Đồng Khởi

Espace tendance mêlant café, boutique et galerie, très apprécié des expatriés et voyageurs.

SITES

Marché Bến Thành

Rue Lê Loi

Marché animé où l’on trouve souvenirs, artisanat, vêtements et spécialités locales.

Bitexco Financial Tower - Sky Deck

36, rue Hồ Tùng Mậu

Gratte-ciel offrant une vue panoramique impressionnante sur toute la ville.

Musée des vestiges de la guerre

28, rue Vo Van Tân

Un regard poignant sur les guerres au Vietnam et leurs répercussions humaines.

Palais de la Réunification

135, rue Nam Ky Khoi Nghia

Lieu chargé d’histoire, symbole fort de la réunification nationale.

CVN