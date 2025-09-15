Trois villes gourmandes : les saveurs authentiques du Vietnam

>> Vietnam : nos meilleures adresses pour explorer, goûter et s'émerveiller
Capitale du Vietnam, Hanoï séduit par son charme intemporel, mêlant pagodes séculaires, lacs paisibles et ruelles animées.
RESTAURANTS
Phở Thìn
13, rue Lò Đúc
Le label Phở Thìn (soupe de nouilles au boeuf du chef Thin) est réputé pour son bouillon fumé unique et ses lamelles de bœuf sautées à l’ail.
Quán Ăn Ngon
18, rue Phan Bôi Châu
Dans un cadre élégant et chaleureux, Quán Ăn Ngon propose une grande variété de plats traditionnels vietnamiens.
Chả cá Lã Vọng
14, rue Chả Cá
Poisson grillé servi sur réchaud, parfumé à la ciboulette et à l’aneth. Un incontournable de la cuisine hanoïenne.
CAFÉS
Tranquil Books & Coffee
5, rue Nguyên Quang Bich
Atmosphère calme et littéraire idéale pour lire ou travailler en toute sérénité.
The Note Coffee
64, rue Luong Van Can
Café coloré célèbre pour ses milliers de petits mots autocollants laissés par les visiteurs du monde entier.
SITES
Musée d’ethnographie du Vietnam
Rue Nguyên Van Huyên
Le Musée d’ethnographie du Vietnam présente la richesse culturelle des 54 ethnies vietnamiennes à travers costumes, objets, habitations traditionnelles et expositions vivantes.
Mausolée de Hô Chi Minh
1, rue Hùng Vuong
Lieu de recueillement. Une tenue respectueuse est recommandée.
Lac Hoàn Kiêm (Lac de l’Épée restituée)
Quartier de Hoàn Kiêm
Le cœur paisible de Hanoï, parfait pour une promenade relaxante. Ne manquez pas le temple Ngoc Son sur l’îlot.
Ville côtière moderne et accueillante, Đà Nẵng conjugue plages superbes, montagnes mystiques et atmosphère sereine.
RESTAURANTS
Mì Quảng 1A
1A, rue Hải Phòng
Ses nouilles épaisses servies avec herbes fraîches, cacahuètes grillées et bouillon parfumé séduisent aussi bien les habitants locaux que les voyageurs. Simple et authentique, une halte incontournable pour découvrir la véritable saveur de Dà Nang.
Bún chả cá Bà Lữ
319, rue Hùng Vương
Le bouillon clair et parfumé, accompagné de chả cá (galettes de poisson), de légumes frais et d’herbes aromatiques, séduit les gourmets locaux comme les voyageurs.
CAFÉS
Cafés emblématiques
43 Factory Coffee Roaster
422, rue Ngô Thi Sĩ
Espace moderne et minimaliste, réputé pour son café de spécialité et sa torréfaction artisanale.
Wonderlust Café & Bakery
96, rue Trần Phú
Café design et lumineux, parfait pour déguster café, pâtisseries et brunchs.
SITES
Pont du Dragon
Rue Nguyên Văn Linh
Pont spectaculaire en forme de dragon, spectaculaire la nuit avec ses jets de feu et d’eau les week-ends.
Bà Na Hills & Pont d’Or
Commune de Bà Nà
Complexe touristique célèbre pour son pont tenu par deux mains géantes et son téléphérique offrant des vues spectaculaires.
Musée de la sculpture Cham
2, rue 2 Septembre
Musée unique dédié à l’art Cham, présentant une collection exceptionnelle de sculptures anciennes.
Poumon économique du pays, cette ville trépidante mêle gratte-ciel, marchés animés et patrimoine vivant.
RESTAURANTS
Phở Hòa Pasteur
260C, rue Pasteur
L’un des restaurants de phở les plus célèbres de la ville, apprécié pour son bouillon parfumé et ses garnitures variées.
Nhà hàng Ngon 138
138, rue Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Ambiance élégante et cuisine vietnamienne raffinée, idéale pour découvrir la gastronomie locale.
Bánh mì Huỳnh Hoa
26, rue Lê Thị Riêng
L’un des meilleurs bánh mì (sandwich vietnamien) de la ville, généreusement garni de charcuteries et de légumes frais.
CAFÉS
The Workshop Coffee
27, rue Ngô Đức Kế
Avec son espace lumineux et calme, c’est un lieu apprécié des amateurs de café et des travailleurs nomades.
L’Usine Café & Concept Store
151, rue Đồng Khởi
Espace tendance mêlant café, boutique et galerie, très apprécié des expatriés et voyageurs.
SITES
Marché Bến Thành
Rue Lê Loi
Marché animé où l’on trouve souvenirs, artisanat, vêtements et spécialités locales.
Bitexco Financial Tower - Sky Deck
36, rue Hồ Tùng Mậu
Gratte-ciel offrant une vue panoramique impressionnante sur toute la ville.
Musée des vestiges de la guerre
28, rue Vo Van Tân
Un regard poignant sur les guerres au Vietnam et leurs répercussions humaines.
Palais de la Réunification
135, rue Nam Ky Khoi Nghia
Lieu chargé d’histoire, symbole fort de la réunification nationale.
