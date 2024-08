Tour d'Espagne : Van Aert mate Groves au sprint et remporte la 3e étape

Le Belge Wout Van Aert, battu de justesse dimanche 18 août par l'Australien Kaden Groves, a pris sa revanche en remportant au sprint la troisième étape du Tour d'Espagne cycliste lundi 19 août à Castelo Branco au Portugal et conserve son maillot rouge de leader.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le coureur de l'équipe Visma-Lease a bike est cette fois sorti vainqueur du duel de sprinteurs qui s'est installé sur ce début de Vuelta, remportant sa dixième victoire d'étape sur un Grand Tour, la première sur le Tour d'Espagne.

C'est également le premier succès de la saison en World Tour pour le médaillé de bronze du contre-la-montre aux Jeux olympiques.

Van Aert conserve ainsi sa première place au classement général à la veille de la première arrivée au sommet qui devrait faire de premiers écarts, avant de se concentrer sur le maillot vert, également sur ses épaules à la fin de cette troisième journée de course.

"Cela vaut la peine d'être patient, cela fait un moment que je n'ai pas pu lever les mains (pour célébrer) et cela fait tellement de bien", a déclaré Van Aert. "J'ai utilisé ma puissance et j'ai lancé tôt... Je pense que j'ai surpris (Groves) en partant avant même les 200 m... c'était le sprint parfait pour moi".

"L'équipe était tellement forte, nous avons contrôlé toute la course, ils m'ont mis en position parfaite à la fin, ce qui m'a donné la confiance nécessaire pour finir", a-t-il ajouté.

"Malheureusement, le plaisir est terminé, demain je serai heureux de donner le rôle de leader à Sepp (Kuss) et Cian (Uijtdebroeks), ce sera le premier test pour les grimpeurs et j'essaierai de profiter (de porter le maillot rouge) une fois de plus", a expliqué le Belge.

Après trois jours au Portugal, la course arrive en Espagne pour la quatrième étape de 170.5 km entre Plasencia et Pico Villuercas dans la région d'Estrémadure, avec une arrivée difficile dans la Sierra de Villuercas, où le vainqueur surprise de l'an passé Sepp Kuss et le triple vainqueur slovène de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Primoz Roglic, chercheront à s'imposer.

AFP/VNA/CVN