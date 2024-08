Football

L'état du défenseur uruguayen du Nacional placé en soins intensifs a empiré

Photo : AFP/VNA/CVN

Le défenseur de 27 ans a enregistré "une progression de l'atteinte cérébrale et une augmentation de la pression intracrânienne", a indiqué l'équipe qui le soigne à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo.

"Hospitalisé depuis le 22 août 2024, à 20h55, le patient Juan Manuel Izquierdo a subi de nouveaux examens ce dimanche 25. L'évaluation a montré une progression de l'atteinte cérébrale et une augmentation de la pression intracrânienne", confirme le rapport médical publié par le club du Nacional sur ses réseaux sociaux.

"Juan reste en soins intensifs neurologiques, dépendant de la ventilation mécanique", ajoute le texte.

Les médecins traitants avaient déclaré samedi 24 août que le joueur avait été admis à l'hôpital "en raison d'un arrêt cardiaque d'origine indéterminée, secondaire à une arythmie".

Photo : AFP/VNA/CVN

Izquierdo s'est effondré sur le terrain du stade Morumbi à la 84e minute du match retour des huitièmes de finale de la Copa Libertadores contre Sao Paulo.

Depuis, les témoignages d'affection et de solidarité se succèdent.

Dimanche 25 août, Sao Paulo a porté des maillots bleu clair avec la légende "Fuerza Izquierdo" pour son match de championnat à domicile contre Vitoria.

La star uruguayenne Luis Suarez a dédié le doublé qu'il a marqué samedi lors de la victoire de son club de l'Inter Miami au défenseur du Nacional. "Juan, nous sommes tous avec toi et ta famille !", a écrit "El Pistolero" sur X.

"Que Dieu soit avec toi", lui a souhaité l'attaquant uruguayen de Liverpool Darwin Nunez. Le championnat d'Uruguay a été suspendu ce week-end et le Nacional ne s'est pas non plus entraîné dimanche.

AFP/VNA/CVN