La flamme paralympique arrive en France par le Tunnel sous la Manche

La flamme paralympique est arrivée dimanche 25 août en France par le Tunnel sous la Manche, portée par Emmanuelle Assmann, médaillée en escrime-fauteuil, qui a été accueillie à son arrivée par la ministre des Sports et des Jeux, Amélie Oudéa-Castera, a constaté l'AFP.

Photo : AFP/VNA/CVN

Trois jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, la porteuse française de la flamme est arrivée peu après 13h00 à Coquelles (Pas-de-Calais) par le tunnel de service de l'Eurotunnel.

La flamme attachée à son fauteuil, Emmanuelle Assmann, médaillée de bronze à Athènes en escrime-fauteuil en 2004, a été accueillie par une haie d'honneur formée par des membres du comité d'organisation et des enfants revêtus de t-shirts blancs de bénévoles, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Il s'agit d'inscrire le sport dans le cœur des personnes en situation de handicap", a déclaré Mme Oudéa-Castéra quelques instants avant l'arrivée de la flamme. Outre la ministre et le patron du comité d'organisation Tony Estanguet, une centaine de personnes étaient présentes, dont une cinquantaine d'élus et des bénévoles.

La passation de la flamme entre porteurs britanniques et français a eu lieu au milieu du tunnel vers 12h20, a-t-on appris auprès d'un responsable de la communication de l'infrastructure. La flamme doit poursuivre son parcours vers Calais où le chaudron sera allumé à 17h00.

Elle sera ensuite "démultipliée" en douze flammes paralympiques qui seront portées par 1.000 relayeurs dans une cinquantaine de villes, sur 12 relais simultanés. Ces douze relais convergeront vers Paris où la flamme arrivera le 28 août pour la cérémonie d'ouverture.

Allumée samedi 24 août à Stoke Mandeville (Grande-Bretagne) berceau historique des jeux paralympiques, la flamme a commencé son parcours en traversant la mer, via le tunnel sous la Manche long d'une cinquantaine de kilomètres.

Elle est partie dimanche matin 25 août de Folkestone, dernière ville anglaise d'où 24 athlètes britanniques ont entamé la traversée du Tunnel. Ils ont été rejoints à mi-parcours par 24 de leurs homologues français.

L'histoire des Jeux paralympiques remonte à 1948, quand le neurologue allemand Ludwig Guttmann organise des épreuves sportives pour anciens combattants, devenus paraplégiques ou cloués sur des fauteuils roulants, à l'hôpital de Stoke Mandeville, au nord-ouest de Londres.

Cet événement avait été prévu pour coïncider avec les Jeux olympiques de Londres de 1948, donnant naissance au mouvement paralympique.

AFP/VNA/CVN