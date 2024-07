Tour de France : calme plat après le duel Pogacar - Vingegaard

Après le duel entre Pogacar et Vingegaard dans les monts du Cantal la veille, le Tour de France retrouve des routes plus plates jeudi 11 juillet lors de la 12e étape entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot où sprinteurs et baroudeurs devraient livrer bataille.