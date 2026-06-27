Thu Lum, de l’enclavement à la prospérité durable

Aux confins de Lai Châu (Nord), les cultures médicinales et la modernisation des infrastructures permettent à la commune de Thu Lum de tourner la page de l’isolement et de s’engager vers une trajectoire de développement durable.

>> Dông Thap Muoi : un demi-siècle de métamorphose

>> Hang Kia : la renaissance d’une commune grâce à un jeune H’mông

>> VnExpress Marathon Green Paradise 2026 : la métamorphose spectaculaire de Cần Giờ

Photo : CTV/CVN

Des routes bétonnées serpentant vers les hameaux, l’électricité éclairant chaque foyer, des jardins de plantes médicinales verdoyants sous la canopée… Autant de signes témoignant du changement profond et de l’aspiration au développement de Thu Lum, une terre qui a longtemps lutté contre la pauvreté.

Amélioration des conditions de vie

“La route vers la commune est magnifique !”, s’exclame Chu Nhù Cà, de l’ethnie Hà Nhi du village de Me Giong. Attaché à ce lieu depuis plus de 60 ans, il ne cache pas sa joie face à la transformation de sa terre natale.

Évoquant une époque marquée par des conditions naturelles difficiles - isolement géographique, absence d’électricité, pénurie d’eau -, il rappelle que les habitants vivaient alors d’une production fragmentée et dans une grande précarité.

Aujourd’hui, Chu Nhù Cà souligne que les maisons plus spacieuses, les routes solides et les forêts préservées composent dans cette “frontière-bouclier” du pays un véritable tableau de prospérité.

“Le niveau de vie des habitants s’est nettement amélioré. Depuis la mise en place de la nouvelle administration après la fusion, le développement socio-économique fait l’objet d’une attention particulière. Les infrastructures - électricité, routes, écoles, centres de santé - sont bien plus fiables qu’auparavant”, partage-t-il.

La commune de Thu Lum est née de la fusion des communes de Ka Lang et Thu Lum (ancien district de Muong Tè).

Le premier Congrès du Parti de la commune (mandat 2025-2030) a fixé l’objectif, d’ici 2030, de hisser son niveau de développement socio-économique au-dessus de la moyenne provinciale.

Pour y parvenir, Thu Lum mise sur les atouts de ses hautes tèrres : extension des cultures de cardamome, d’amome (Amomum longiligulare), de ginseng de Lai Châu, de cannelle et d’autres plantes médicinales sous couvert forestier, tout en développant l’élevage et les services.

Po Go Tu, secrétaire de la cellule du Parti du hameau de Me Giong, explique que celle-ci joue un rôle de “pont” essentiel pour traduire les résolutions du Parti en actions concrètes. Deux axes prioritaires sont mis en avant : le développement des plantes médicinales associé à la protection des forêts, et l’investissement dans les infrastructures liés au tourisme communautaire.

Après la restructuration administrative, Thu Lum a atteint 11 des 19 critères du programme de la “Nouvelle ruralité”, un résultat encourageant pour une zone particulièrement défavorisée. En 2025, plus de 200 logements précaires ont été éliminés, parallèlement au déploiement de programmes de soutien aux moyens de subsistance et de crédits préférentiels. Le taux de pauvreté a reculé de plus de 5%, tandis que le revenu moyen annuel par habitant dépasse désormais 32 millions de dôngs.

Essor des cultures médicinales

Photo : CTV/CVN

Ces avancées résultent notamment des investissements de l’État dans le cadre des programmes cibles nationaux. Fort d’un taux de couverture forestière supérieur à 82%, Thu Lum développe une zone de cultures médicinales à grande échelle s’étendant sur plusieurs centaines d’hectares.

Sur les versants situés à plus de 1.200 m d’altitude, notamment à U Ma, Coong Khà, Lo Na ou Lo Ma, les plantations de ginseng de Lai Châu s’étendent progressivement, assurant à la fois des revenus durables et la préservation de l’écosystème.

Selon Ly Chuy Hu, vice-président du Comité populaire communal, les plantes médicinales constituent désormais une culture stratégique à forte valeur ajoutée. Certains modèles permettent de générer entre 60 et 100 millions de dôngs par hectare, soit plusieurs fois le rendement des cultures sur brûlis traditionnelles. Grâce au soutien en semences, à l’accès au crédit et au transfert de technologies, de nombreuses familles issues des ethnies Hà Nhi et La Hu ont transformé leurs modes de production et amélioré leurs conditions de vie.

“La commune encourage les habitants à rejoindre des coopératives, attire les investissements et développe des contrats de commercialisation. Il s’agit d’une orientation à long terme, qui valorise les ressources forestières tout en garantissant un développement durable”, précise-t-il.

Autrefois démunie, Thu Lum affiche aujourd’hui un nouveau visage. Elle illustre l’efficacité des politiques publiques en faveur des zones frontalières, contribuant à faire de ces territoires des espaces plus stables, prospères et dynamiques.

Huong Linh/CVN