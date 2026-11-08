France

Tarifs de l'électricité pour les particuliers : "stables" jusqu'à la fin de l'hiver

Les tarifs de l'électricité pour les particuliers " sont et seront stables jusqu'au 1 er février au moins, et je pourrais même dire jusqu'à la fin de l'hiver " a indiqué le Pdg d'EDF, Bernard Fontana, samedi 7 novembre sur France Inter.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Techniquement" au 1er février, "il y a une clause de revoyure sur le tarif réglementé" de l'électricité, a-t-il poursuivi, mais "on s'attend à ce que le gouvernement, conformément aux annonces, assure une stabilité" du prix, a ajouté M. Fontana, interrogé lors de l'émission "On n'arrête pas l'Eco".

Le 7 octobre, jour où il a annoncé des mesures pour baisser le prix du fuel et des carburants en mettant 10 millions de barils de gazole à disposition des distributeurs pour abaisser les prix à la pompe de 12 à 18 centimes, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait aussi déclaré que le prix de l'électricité ne "devait pas augmenter cet hiver".

"Je demande par ailleurs à EDF de mobiliser au maximum ses capacités de production, dans le respect des exigences de sûreté", avait-t-il ajouté.

Après deux ans de hausses successives en 2023 et 2024, les tarifs réglementés avaient baissé de 15 % en moyenne en février 2025, une première depuis 10 ans.

Ils avaient enregistré un nouveau léger recul (0,8 %) en février 2026, avant d'augmenter de 2,5 % en août 2026, alors que le gouvernement prévoyait fin 2025 des factures "stables au moins en 2026 et en 2027".

Les tarifs réglementés concernent plus de 20 millions d'abonnés. Ils s'opposent aux tarifs de marché, proposés par de nombreux fournisseurs depuis l'ouverture à la concurrence du secteur.

"Ce n'est pas EDF qui fixe le tarif réglementé : ils ne font que l'appliquer", a rappelé Nicolas Goldberg, analyste spécialiste de l'énergie du cabinet Columbus Consulting sur le réseau social X samedi 7 novembre après les déclarations de M. Fontana.

"Mais le président d'EDF a l'air de confirmer que le gouvernement veut aller au blocage (des tarifs, Ndlr), au moins jusqu'à la fin de l'hiver, ce qui occasionnera des hausses rétroactives", a-t-il estimé.

AFP/VNA/CVN