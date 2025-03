Collision en mer du Nord : le porte-conteneurs remorqué à Aberdeen

>> Une collision de bateaux dans le centre de la Chine fait deux morts et plusieurs disparus

>> Collision entre un pétrolier et un cargo en mer du Nord, un membre d'équipage disparu

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le Solong est désormais amarré en toute sécurité au port d'Aberdeen, où de nouvelles opérations de renflouement seront entreprises", a déclaré Paddy O'Callaghan, responsable des garde-côtes, dans un communiqué.

La collision entre le porte-conteneurs Solong et le pétrolier Stena Immaculate, qui était au mouillage à environ 20 km au large du Yorkshire, dans le Nord-Est de l'Angleterre, a déclenché d'énormes incendies à bord des deux navires. Ces feux ont été maîtrisés après plusieurs jours de lutte.

Le Stena Immaculate, affrété par l'armée américaine, transportait environ 220.000 barils de carburant d'aviation et un des réservoirs a été "brisé" dans la collision.

Son renflouement "se poursuit", ont indiqué les garde-côtes, précisant que "le transfert de sa cargaison vers un autre navire pourrait commencer dès la semaine prochaine".

Le contenu du porte-conteneurs Solong n'a quant à lui pas été révélé, son propriétaire allemand s'étant contenté de dire qu'il ne transportait pas de cyanure de sodium, contrairement à des informations initiales.

Des granulés de plastique ont été découverts dans l'eau et sur le littoral de l'est de l'Angleterre après la collision, suscitant l'inquiétude d'associations environnementales pour la faune et la flore locale, en particulier pour les nombreux oiseaux qui nichent dans cette zone.

Les autorités ont lancé une opération pour récupérer ces pastilles, qui mesurent entre 1 et 5 ml.

Un membre de l'équipage du cargo, un Philippin âgé de 38 ans, est présumé mort. Son capitaine, Vladimir Motine, un ressortissant russe de 59 ans, a été inculpé d'homicide involontaire par négligence grave et placé en détention provisoire.

Le gouvernement britannique a écarté l'hypothèse d'un acte criminel.

AFP/VNA/CVN