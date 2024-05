Roland-Garros : Monfils fait le show et rejoint le deuxième tour

Photo: AFP/VNA/CVN

Malade ces derniers jours, au point de devoir renoncer au tournoi ATP de Lyon avant Roland-Garros, Monfils s'est sans doute rassuré sur sa capacité à s'imposer mais aussi à faire le spectacle lors de cette session nocturne, qu'il avait déjà connue l'an dernier dans un match fantastique contre l'Argentin Sebastian Baez au premier tour.

Il lui a fallu un peu plus de 2h30 pour écarter son adversaire du soir, qui l'an dernier avait notamment atteint le 3e tour Porte d'Auteuil, après avoir écarté d'entrée le Russe Daniil Medvedev, alors N°2 mondial.

Monfils a d'abord pris les devants aisément dans le premier set, profitant notamment d'un break effectué d'entrée.

Il s'est parfois amusé avec le public - qui n'a cessé de montrer son enthousiasme à chaque point remporté par le Français - à l'image de cette célébration bras tendus à 4-2 dans la première manche, à la suite d'un superbe point acquis au bout de l'effort.

Si le Brésilien a ensuite accroché le deuxième set, Monfils est revenu, emportant la troisième manche d'un ace, puis la dernière d'un autre. Avant d'effectuer un petit pas de danse en guide de célébration.

"J'ai dit que je voulais performer à Paris. Ici à chaque fois c'est magique, je l'ai vu encore aujourd'hui" a-t-il dit avant de sortir du court.

"J'ai eu un très bon début de match et après ça a été plus dur mais vous m'avez poussé j'ai réussi à me remettre dedans", a t-il ajouté en s'adressant à ses supporters.

Au deuxième tour, Monfils sera opposé à l'Italien Lorenzo Musetti, 30e mondial. Les deux hommes ne se sont croisés qu'une fois, en 2021 sur surface rapide à Vienne. Le Français s'était imposé en deux sets.

AFP/VNA/CVN