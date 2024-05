Roland-Garros

Gasquet attend Sinner, Humbert éliminé d'entrée

Humbert impuissant, Gasquet et Moutet épatants, Garcia en deux temps : le clan français est passé par des émotions diverses dimanche 26mai pour la première journée du tournoi de Roland-Garros.

Sur le court Suzanne-Lenglen, Richard Gasquet, qui bénéficie d'une wild card, a fait se soulever les foules en parvenant à éliminer le Croate Borna Coric (73e) en trois sets 7-6 (7/5), 7-6 (7/2), 6-4.

Pour son 21e tournoi parisien, le Biterrois de 37 ans a dû batailler pendant 3 heures et 23 minutes, avant de terminer allonger les bras en croix sur la terre battue.

"Le public est fantastique, ça aide à tout donner. Le public en France est incroyable, que ce soit à Roland-Garros ou en Coupe Davis", a déclaré Gasquet avant de quitter le court.

124e mondial, il affrontera au deuxième tour le No2 Jannik Sinner, ou l'Américain Chris Eubanks (46e), qui s'affrontent lundi 27 mai dans un duel où l'Italien sera évidemment favori, bien que diminué physiquement ces derniers temps.

Ancien No7 à l'ATP, Gasquet n'a plus atteint le troisième tour sur la terre parisienne depuis 2018. En 2016, il y avait rejoint les quarts de finale, son meilleur résultat.

Dominateur, mais tout de même poussé dans ses retranchements par Coric, Gasquet a d'abord décroché les deux premiers sets au tie break. Puis d'un de ses revers phénoménaux, il a remporté sa seconde balle de match, sur le service du Croate.

Plus tard dans la soirée, c'était au tour de Corentin Moutet (79e) sur le court Simonne-Mathieu, de créer la sensation en éliminant en quatre sets le 19e mondial, Nicolas Jarry, 6-2, 6-1, 3-6, 6-0.

Dans une ambiance survoltée, Moutet s'est imposé en près de 2h45 devant le Chilien, qui avait atteint la finale au Masters 1000 de Rome il y a quelques jours. À 25 ans, il atteint pour la troisième fois consécutive le deuxième tour, où il jouera le Kazakh Alexander Shevchenko (59e) ou le Russe Aslan Karatsev (82e), qui s'affrontent lundi.

Toujours fortement acclamé au moment de s'adresser au public à la fin de la rencontre, Corentin Moutet a apprécié avoir "joué de mieux en mieux au fur et à mesure du match", et a remercié ses supporters : "c'était une atmosphère de dingue, merci à tous d'avoir répondu présent".

Il a aussi rappelé par la suite que "ce genre de matches est rare dans l'année, surtout quand on a mon classement" et qu'il "vit pour ces moment-là". Dimanche soir 26 mai, Terence Atmane a lui été renversé par l'Autrichien Sebastian Ofner (45e), après avoir mené de deux sets, 6-3, 6-4, 6-7 (2/7), 2-6, 5-7.

Humbert en difficulté

La terre battue parisienne ne réussit en revanche toujours pas au No1 tricolore Ugo Humbert (16e mondial), qui reste bloqué à un match remporté en six participations Porte d'Auteuil, éliminé par l'Italien Lorenzo Sonego (49e) en 6-4, 2-6, 6-4, 6-3.

Humbert, peu en forme, n'a pas réussi à prendre le dessus sur son adversaire, qui l'avait déjà éliminé l'an dernier au deuxième tour.

"C'est un super joueur de terre battue, il a fait un très bon match", a dit le Mosellan de 25 ans, pour qui c'était "malheureusement trop court pour passer aujourd'hui", lui qui a notamment concédé 35 coups gagnants (contre 25) et commis 38 fautes directes (autant que Sonego).

Ugo Humbert, bien que plus à l'aise sur terre battue qu'auparavant, a peut-être manqué de rythme, après une blessure au genou qui l'a poussé à renoncer au Masters 1000 de Rome il y a quelques semaines. Il a par ailleurs évoqué une période "un peu dure".

"Je n'ai pas l'énergie que je souhaiterais avoir", a-t-il expliqué, "malheureusement... je sors du match et je me dis aujourd'hui, avec ce que j'ai et ce que je vis, ce n'est pas facile pour moi donc je suis déjà très fier d'aller sur le court".

Le clan français a craint de connaître une deuxième désillusion dimanche après-midi, quand Caroline Garcia a concédé le premier set 6-4 contre l'Allemande Eva Lys, 143e mondiale et sortie des qualifications.

Mais elle l'a finalement emporté, en trois sets, 4-6, 7-5, 6-2, à l'expérience et poussée par le public du court Philippe-Chatrier recouvert après un épisode de pluie dans l'après-midi.

"J'ai réussi à rester dans le match et à progresser au fur et à mesure du temps", a-t-elle dit juste après la rencontre, soulagée. Au deuxième tour, la No1 française affrontera l'Américaine Sofia Kenin, finaliste sur la terre battue parisienne en 2020.

