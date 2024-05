Tennis

Roland-Garros: Djokovic en quête de son "meilleur niveau possible"

"Je suis à la recherche de mon meilleur niveau possible", a déclaré le numéro un mondial, bénéficiaire d'une invitation pour ce tournoi en Suisse, qui lui sert d'ultime préparation pour le Grand Chelem parisien (26 mai-9 juin).

"En ce moment, il n'y a pas de meilleur entraînement pour moi que de jouer des matches. Je sens que j'ai besoin de plus de matches", a-t-il assuré, à la veille de son entrée en lice, "c'est ma façon d'essayer de trouver la forme dont j'ai besoin pour Roland-Garros".

"Je ne viens pas par obligation", s'est ensuite justifié le Serbe: "C'est vraiment mon désir, mon ressenti, ma passion, mon amour pour le tennis. J'essaie de rester connecté avec ce ressenti".

Le vainqueur de 24 titres du Grand Chelem, qui a fêté mercredi ses 37 ans, reste sur une élimination dès le troisième tour sur la terre battue de Rome. Il n'a pour l'instant remporté aucun tournoi ni même disputé une finale en 2024.

Interrogé sur les forces en présence à Roland-Garros, il s'est tout de même compté parmi les cinq favoris qu'il a cités. Après avoir placé "par respect" Rafael Nadal en "plus grand favori", Djokovic a donné un pronostic plus circonstancié : "Casper Ruud est sûrement un des cinq joueurs candidats à la victoire. On a aussi Alexander Zverev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, tous les joueurs qui ont gagné cette année un grand tournoi sur cette surface. Et après, peut-être moi, si je me sens bien (...) A Roland-Garros, et sur tous les Grands Chelems, je suis un joueur un peu différent", a-t-il prévenu.

