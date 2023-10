Remise de livres vietnamiens à une université suisse

Une cérémonie de remise de livres sur le Vietnam et d'objets typiques de la culture et de l'histoire vietnamiennes à l’Université des sciences appliquées et des arts du nord-ouest de la Suisse (FHNW), a eu lieu le 15 octobre à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

L'événement a été organisé par l’Université de Technologie relevant de l’Université nationale à Hô Chi Minh-Ville.

Lors de la cérémonie, l’Université de Technologie a remis à la partie suisse 47 livres, quatre peintures et six objets typiques présentant la culture et l'histoire vietnamiennes, dont des romans et nouvelles célèbres de la littérature vietnamienne, des costumes traditionnels des Vietnamiens, des chapeaux coniques.

L’Université de Technologie de l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville coopère avec FHNW depuis près de 20 ans, selon son recteur Mai Thanh Phong.

VNA/CVN