Premier match, premier but et premier titre pour Mbappé au Real Madrid

Photo : AFP/VNA/CVN

Plutôt discret malgré plusieurs gestes de classe dans une rencontre qui venait de tourner à l'avantage du Real, le nouveau No9 de la Casa Blanca a doublé la mise à la 68e minute en reprenant du pied droit un centre parfait de Jude Belligham, permettant au Roi d'Europe de se diriger vers un premier titre et lancer parfaitement sa saison.

"Qui dit Real Madrid dit titres! Il faut gagner ici, donc premier match gagner un titre c'est très important. Pour un joueur comme moi être décisif tout de suite ça marque, donc je suis très content", a déclaré le capitaine de l'équipe de France sur Canal +.

"C'était une grande soirée, j'attendais ce moment depuis longtemps. Jouer avec ce maillot, avec cet écusson, pour ces supporters, c'est un cadeau pour moi" a-t-il ajouté auprès de la chaîne espagnole Movistar.

Mbappé, qui n'a pas participé à la tournée de pré-saison aux États-Unis avec ses coéquipiers pour se préparer physiquement de son côté, a logiquement manqué de repères et de rythme pour son retour à la compétition.

Mais il a réalisé un match plein, fidèle à son état d'esprit et sa promesse de "donner sa vie" pour le club de ses rêves, qu'il a fini par rejoindre en juin après sept ans d'un interminable feuilleton.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sorti à la 83e minute sous une ovation de ses supporters, l'ex-buteur du Paris Saint-Germain aurait pu faire la différence plus tôt dans la rencontre, mais il a buté sur le bras du défenseur suédois Isak Hien (15e).

Mbappé finit le travail

L'histoire l'oubliera peut-être mais c'est pourtant l'Atalanta, vainqueur de la Ligue Europa en mettant fin à la série d'invincibilité du Bayer Leverkusen, qui a failli prendre l'avantage peu après cette première occasion du joueur français, lorsque le gardien belge Thibaut Courtois a vu un centre dévié s'écraser sur sa barre (25e).

Elle oubliera aussi que le Real a semblé montrer des limites dans le jeu en première période, sans son métronome allemand Toni Kroos, qui a pris sa retraite à 34 ans au sommet de sa carrière, avant d'accélérer sous l'impulsion des deux hommes forts de son triplé historique la saison passée, Vinicius Junior et Jude Bellingham.

Sur un délicieux extérieur du pied gauche, le Brésilien est passé proche d'offrir un nouveau caviar à son compère Rodrygo, qui a lui aussi trouvé la barre (45e+1), avant de mettre une pression étouffante sur le but de la Dea, dont la défense a craqué au retour des vestiaires, sur un numéro de "Vini" sur son aile gauche pour servir Federico Valverde au second poteau (59e, 1-0).

Photo : AFP/VNA/CVN

L'attaquant de la Seleção aurait pu voler un peu plus la vedette à son nouveau coéquipier en remportant son face à face avec Musso et s'offrir un doublé quelques secondes plus tard (61e), mais le portier argentin a repoussé l'échéance... pour sept minutes seulement.

Au bon endroit au bon moment pour faire le break, Mbappé a fini le travail avec un geste de buteur en pleine lucarne (68e, 2-0). Suffisant pour soulever un premier trophée, mais sûrement pas le dernier.

AFP/VNA/CVN