Ligue 1: le PSG doit combler le vide laissé par Kylian Mbappé

>> Foot : le jeune défenseur Leny Yoro quitte Lille pour Manchester United

>> Lille arrache à Istanbul sa qualification pour les barrages

Photo : AFP/VNA/CVN

Il y avait de quoi se morfondre ces derniers jours pour les supporters parisiens qui ont vu apparaître sur les réseaux sociaux un Kylian Mbappé surmotivé à l'entraînement sous ses nouvelles couleurs du Real Madrid, avant la Supercoupe d'Europe mercredi (21h00).

En effet, malgré une fin de relation glaciale entre la superstar et le PSG après sept saisons, personne ne songe à contester l'apport du meilleur buteur de l'histoire du club et le vide qu'il laisse.

Or le président Nasser Al-Khelaïfi a beau vanter le passage à une nouvelle ère davantage tournée vers le collectif et la mise en valeur des jeunes talents, la pression est maximale sur le conseiller sportif Luis Campos et l'entraîneur Luis Enrique pour trouver un nouveau leader à l'équipe.

Du pur point de vue marketing, le PSG n'a aucune chance de trouver dès cet été un joueur de la notoriété de Mbappé. La prise de participation de la star de NBA Kevin Durant au capital du club, annoncée lundi 12 août, montre cependant que le PSG reste un intéressant partenaire d'affaires.

Du point de vue sportif, sur un marché très fermé, les opportunités de faire signer les attaquants les plus talentueux et confirmés sont rares. Ainsi, un temps ciblé, Julian Alvarez, l'attaquant argentin de Manchester City, lui est passé sous le nez pour filer à l'Atletico Madrid, pourtant en théorie un club moins attractif.

"Un long chemin"

Photo : AFP/VNA/CVN

Le PSG pourrait bien devoir se replier sur les attaquants achetés à grands frais l'an dernier, Gonçalo Ramos - qui a montré de bonnes dispositions en préparation estivale - et Randal Kolo Muani - plus inquiétant. Mais pour les fans qui ont vécu, depuis le rachat du club par le fonds qatari QSI, les achats spectaculaires de Neymar et Mbappé puis la venue de Lionel Messi, cette option serait forcément décevante.

Le club de la capitale a plutôt bien avancé sur le recrutement dans les autres secteurs de jeu : deux jeunes milieux prometteurs, Gabriel Moscardo et Joao Neves, le défenseur central Willian Pacho et le gardien Matvey Safonov.

Plusieurs médias se font aussi l'écho des avancées sur le dossier de l'ailier rennais Désiré Doué, 19 ans, en forme en équipe de France pendant les Jeux olympiques. Courtisé aussi par le Bayern Munich, cet attaquant vif et technique, au profil de détonateur, aurait choisi le PSG.

La saison sera aussi celle de Luis Enrique, qui visera à marquer plus profondément encore le jeu de l'équipe, lui qui avait hérité du jeu de transition de la période précédente alors qu'il préfère la possession de balle.

L'Espagnol peut se targuer d'une bonne saison dernière sur le plan comptable, pour sa première saison sur le banc : doublé Coupe-Championnat sans trembler, demi-finale de Ligue des champions.

Faire mieux sera difficile et c'est pourtant ce qui lui sera demandé, en l'occurrence une victoire finale en Ligue des champions qui se dérobe constamment au club parisien.

Son ambition dans le jeu et des matches de préparation très tardifs mercredi dernier contre Sturm Graz (2-2) et samedi 10 août contre Leipzig (1-1), cumulés à un mercato inachevé promettent un démarrage diesel de la grosse écurie de la Ligue 1.

"Nous avons beaucoup de joueurs qui jouent leurs premières minutes", "il est clair qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour trouver la forme optimale", a déclaré Luis Enrique à PSG TV. D'autant plus long que le sprinteur Mbappé n'est plus là.

AFP/VNA/CVN