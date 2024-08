Masters 1000 de Montréal : la surprise Alexei Popyrin sacrée au Canada

Photo : AFP/VNA/CVN

Après une heure et demie de jeu, l'Australien Alexei Popyrin a obtenu son premier sacre dans un tournoi de cet ordre et ainsi le plus grand titre de sa carrière.

C'est pourtant le Russe qui était le net favori de cette rencontre et il s'est cassé les dents sur le 30e mondial et sa solidité sur son engagement.

L'Australien a servi 72% de premières balles contre 38% pour Rublev dans la première manche. Dans les échanges, il s'est aussi révélé plus tranchant avec 18 coups gagnants durant le premier set.

De quoi provoquer les colères du Russe à plusieurs reprises, qui se sont traduites par des hurlements, des cris, des coups portés sur son équipement et le mobilier du tournoi.

Le second set a été nettement plus disputé, Rublev tentant de résister au service dévastateur de son adversaire (dix aces), sans succès.

C'est sur une énième gifle de coup droit (18 coups gagnants avec sa main droite) que Popyrin est allé chercher le titre, avant de tomber sur le court, en champion.

À 25 ans, il n'avait jamais participé, jusque-là, à la moindre demi-finale de Masters 1000, encore moins une finale.

APS/VNA/CVN