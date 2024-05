Microsoft annonce un investissement de quatre milliards d'euros en France

Microsoft a annoncé lundi 13 mai un investissement de quatre milliards d'euros dans les infrastructures "Cloud et intelligence artificielle (IA)" en France, le plus important depuis l'installation du géant informatique américain dans le pays il y a quarante ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Cet engagement comprend la formation de compétences pour un million de personnes et le soutien à l'économie croissante de l'IA en France, notamment en soutenant 2.500 start-up et à travers nos principes d'accès à l'IA", a affirmé Brad Smith, président du groupe Microsoft.

Le président de Microsoft a annoncé ce nouvel investissement à côté du président français Emmanuel Macron, au 7e Sommet "Choose France" qui s'est ouvert lundi 13 mai à Versailles, dans la banlieue parisienne.

Au total 56 projets soit 15 milliards d'euros d'investissements, avec la création de 10.000 emplois en vue, ont été annoncés au sommet visant à renforcer l'attractivité de la France.

La France est la 1re destination des investissements internationaux en Europe depuis 2019. Le pays a adopté depuis 2017 une série de mesures visant à améliorer son attractivité pour les investisseurs étrangers, notamment la baisse des impôts sur les sociétés et des impôts de production, le crédit d'impôt pour les activités de recherche et pour les nouveaux projets industriels dans les domaines des batteries, de l'éolien, des panneaux solaires et des pompes à chaleur, de la production d'équipements aux matières premières critiques, a expliqué M. Macron à cette occasion.

Xinhua/VNA/CVN