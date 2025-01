Open d'Australie : après un combat serré, Monfils rend les armes face à Shelton

Photo : AFP/VNA/CVN

Alors que les trois premiers sets s'étaient achevés au tie-break sous une chaleur supérieure à 30 degrés Celsius, Monfils (41e) s'est dirigé vers le filet en souriant à 1-0 pour Shelton, lui signifiant qu'il cessait le combat au bout de près de trois heures de bataille et huit victoires d'affilée en comptant son titre à Auckland.

L'Américain de 22 ans, à qui le Parisien a donné une accolade chaleureuse, menait alors 7-6 (7/3), 6-7 (3/7), 7-6 (7/2), 1-0.

En Océanie, où il a successivement disputé les tournois de Brisbane, Auckland et l'Open d'Australie, "ma tournée a été très longue", a souligné Monfils en conférence de presse.

"Et bien sûr, certains jours sont plus durs. Aujourd'hui, c'était vraiment difficile pour moi sur le plan physique. J'étais déjà très proche de la limite et je l'ai malheureusement franchie", a-t-il ajouté.

Vainqueur du tournoi d'Auckland début janvier, un titre qui en avait fait le lauréat de tournoi le plus âgé sur le circuit principal depuis 1977, Monfils espérait atteindre les quarts de finale pour la troisième fois de sa carrière à l'Open d'Australie, après 2016 et 2022.

Au moment où il quittait le court, il s'est arrêté un moment pour lever le pouce et saluer le public, qui l'acclamait aux cris de "Merci Gaël! Merci Gaël!".

Avec l'élimination de Monfils disparaît le dernier représentant tricolore à l'Open d'Australie, hommes et femmes confondus.

Dimanche 19 janvier, le No1 français Ugo Humbert (14e) s'était également fait éliminer en huitièmes de finale, par l'Allemand Alexander Zverev (2e) vainqueur en quatre sets.

"Limite physique"

Après deux premiers sets serrés, sans aucun break et où chacun a remporté un jeu décisif, Monfils a été le premier a prendre le service de son adversaire en début de troisième manche.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais Shelton a débreaké dans le jeu suivant avant que le Français ne baisse physiquement jusqu'à jeter l'éponge peu après la perte du troisième set.

Après son break, Monfils a senti qu'il avait "franchi une limite physique".

"J'étais rôti. Je me suis assis, je me suis dit que si j'arrivais à faire ce jeu de service, tenir ce break, derrière, il allait falloir jouer à l'expérience. Forcément, je n'ai pas réussi à faire ça. En fait, la tête elle veut, mais à un moment, je n'ai plus 20 ans, quoi", a détaillé le Parisien.

"C'était dur, il a joué à un niveau très élevé. En fait, quand il a commencé à être fatigué, il a commencé à mieux jouer", a raconté Ben Shelton.

"C'est l'un de ces moments dangereux où l'on ne sait pas s'il va bien, s'il ne va pas bien, s'il essaie, mais il frappe beaucoup de coups gagnants", a ajouté l'Américain rendant hommage à "une légende de (son) sport".

"Le petit garçon au fond de moi veut toujours voir Gaël gagner, remporter des points impressionnants avec des +trick shots+", a-t-il même dit.

Après le double exploit du 3e tour, quand Monfils et sa femme Elina Svitolina (27e) avaient tous les deux éliminé les numéros 4 mondiaux à quelques heures d'intervalle, l'Ukrainienne est cette fois la seule à passer au tour suivant.

Elle s'est imposée plus tôt dans la journée face à la Russe Veronika Kudermetova (75e) et affrontera l'Américaine Madison Keys (14e) en quarts de finale.

Grâce à sa victoire, Shelton se qualifie lui pour la deuxième fois de sa carrière pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, deux ans après avoir déjà réussi cette performance lors de sa première participation.

Il affrontera l'Italien Lorenzo Sonego (55e), qui a mis fin lundi 20 janvier à une autre épopée, celle du jeune talent américain Learner Tien (121e), tombeur à 19 ans du 5e mondial Daniil Medvedev au 2e tour.

AFP/VNA/CVN