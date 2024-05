F1 : Max Verstappen partira en pole position du GP de Miami

Le leader du championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen (Red Bull), a décroché samedi 4 mai la pole position du Grand Prix de Miami, 6 e manche sur 24 de la saison, et partira donc en tête dimanche 5 mai.

Photo : AFP/VNA/CVN

Quelques heures après sa victoire dans la course sprint, le Néerlandais a devancé les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de l'Espagnol Carlos Sainz lors des qualifications sur le Miami International Autodrome à Miami Gardens (Floride).

Le triple champion du monde en titre poursuit son sans-faute en qualifications en 2024 avec cette sixième pole position en six Grands Prix.

"Cela a été très difficile de réaliser un tour parfait, je ne sais pas pourquoi mais il n'a pas été possible de mettre les pneus à la bonne température aujourd'hui (samedi). C'était un peu frustrant, ce n'est pas marrant de piloter dans ces conditions. La voiture était quand même un peu mieux qu'hier (vendredi) donc c'est positif en vue de la course", a-t-il expliqué.

Comme lors du sprint, Verstappen n'a pas été ultra-dominateur mais cela a suffi pour reléguer les deux monoplaces de la Scuderia à respectivement 141 et 214 millièmes.

"Je suis content, deuxième est une bonne position de départ. Je n'ai pas beaucoup changé les réglages de la voiture après le sprint mais les conditions étaient très difficiles car l'adhérence était aléatoire", a déclaré Leclerc.

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) a pris la quatrième place, devant les deux McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri.

La quatrième ligne sera occupée par les deux Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton, alors que le Top 10 est complété par l'Allemand Nico Hülkenberg (Haas) et le Japonais Yuki Tsunoda (Racing Bulls).

Le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) a déçu avec le 15e chrono, derrière son coéquipier canadien Lance Stroll (11e).

L'Australien Daniel Ricciardo (Racing Bulls), qui avait pris une superbe quatrième place lors du sprint en milieu de journée, n'a pas réussi à rééditer son exploit et partira 18e dimanche 5 mai.

Sous les yeux de Zinedine Zidane et de la star du football américain Patrick Mahomes, triple vainqueur du SuperBowl qui a récemment investi dans l'écurie Alpine, les deux Français Pierre Gasly et Esteban Ocon ont décroché les 12e et 13e places des qualifications.

AFP/VNA/CVN