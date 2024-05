Euros de gym : les Italiennes sacrées par équipe, les Françaises 3es

L'Italie a été sacrée championne d'Europe de gymnastique artistique féminine par équipe, dimanche 5 mai devant son public à Rimini, devançant la Grande-Bretagne qui perd son titre alors que la France renoue avec le podium européen après six ans.

>> Gymnastique : Simone Biles en tête des Championnats américain à un mois des Mondiaux

>> Mondiaux de gym : la Brésilienne Rebeca Andrade sacrée au saut, devant Simone Biles

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Italiennes ont totalisé 164,162 points, portées par leur star triple médaillée d'or sur cette édition, Manila Esposito (concours général, poutre, sol). Les Britanniques ont obtenu 162,162 points et la France, 158,796 points.

L'Italie, sacrée en 2022 et médaillée d'argent en 2023, avait aligné sa meilleure équipe, à moins de trois mois des Jeux olympiques de Paris.

La France, absente du podium lors des deux dernières éditions du grand rendez-vous européen (6e en 2022 et en 2023), a terminé troisième. Elle n'avait plus été médaillée en championnats d'Europe depuis 2018 et la médaille d'argent, soit le meilleur résultat jamais réalisé par les Bleues.

Coline Devillard, Marine Boyer, Lorette Charpy, Morgane Osyssek et Ming Gherardi van Eijken ont pris part à l'épreuve par équipe dimanche.

La France repart d'Italie avec 4 médailles : l'or en saut pour Coline Devillard, qui s'est offert un troisième titre sur l'agrès, le bronze pour Marine Boyer à la poutre, le bronze pour Ming Gherardi van Eijken au saut (sa première médaille pour ses premiers Euros seniors à tout juste 16 ans) et le bronze par équipe.

AFP/VNA/CVN