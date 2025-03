F1 : Norris s'offre en Australie la première victoire de la saison, devant Verstappen

Au bout du chaos, Lando Norris, vice-champion du monde de Formule 1, a remporté dimanche 16 mars au volant de sa McLaren la première course de la saison, un Grand Prix d'Australie fortement perturbé par la pluie, devant le tenant du titre Max Verstappen.

Photo : AFP/VNA/CVN

Norris contre Verstappen, le match est déjà relancé ? Sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne, le Britannique, parti en pole, ne s'est pas laissé surprendre, ni par la pression, ni par la pluie malgré une grosse frayeur, et surtout pas par "Mad Max", son rival néerlandais pour la couronne mondiale l'an dernier.

"C'était incroyable, une course de haut niveau, surtout avec Max derrière moi", a savouré le vainqueur du jour, qui a vu Verstappen revenir dans ses roues en toute fin de course. "C'était un peu stressant, je ne vais pas mentir", a-t-il aussi reconnu à l'arrivée.

"C'était une course difficile, mais la fin était amusante", a réagi Verstappen. "Lando s'est fait un peu peur, c'est pourquoi je me suis rapproché, mais c'était plaisant (...) de se battre pour la victoire", a encore dit le pilote Red Bull.

Le Britannique George Russell (Mercedes) a pris la troisième place devant le Thaïlandais Alexander Albon (Williams), 4e.

Hamilton 10e, Piastri pris au piège

Photo : AFP/VNA/CVN

Si la majorité de la course s'est disputée dans la fraîcheur (il faisait à peine 15 degrés) et sur une piste séchante après les averses tombées plus tôt dans la journée, la pluie s'est de nouveau invitée à la fête à moins de 15 tours de la fin, anéantissant les espoirs de podium du héros local Oscar Piastri (McLaren).

L'Australien, longtemps 2e, est parti à la faute sur une piste redevenue glissante. Resté bloqué dans l'herbe, il a pu repartir, porté par la clameur de plus de 130.000 personnes toutes acquises à sa cause, et a terminé 9e.

"Je suis évidemment très déçu", a réagi Piastri. "J'ai l'impression d'avoir fait une course incroyablement performante à chaque tour, sauf un (...), je ne peux m'en prendre qu'à moi-même".

Le natif de Melbourne veut toutefois se rassurer : "le gros point positif (...) c'est que j'ai senti que j'avais un très bon rythme dans toutes les conditions, c'est ce que je vais retenir de ce week-end".

McLaren, qui semblait filer vers un doublé, faisait figure d'équipe à battre ce week-end à l'aube d'une saison encore incertaine. Sept constructeurs figurent dans le Top 10 de cette première manche de l'année.

Pour son premier GP avec Ferrari, le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton termine 10e, son coéquipier monégasque Charles Leclerc 8e.

Les deux monoplaces rouges ont été victime d'une erreur stratégique, ayant été appelés trop tard à rentrer aux stands lorsque la pluie est revenue.

Hadjar d'emblée au tapis

Cette saison, la F1 hérite d'une grille largement remaniée, marquée par l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari mais aussi les débuts de plusieurs pilotes dans l'élite, à l'instar d'Isack Hadjar chez Racing Bulls.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au défi d'une piste encore mouillée pour sa première course de F1, le Français de 20 ans, 11e sur la grille, a dû abandonner avant même le départ, la faute à une sortie de piste lors du tour de formation.

Quelques minutes plus tard, une fois la course lancée, c'est au tour de Jack Doohan de perdre le contrôle de son Alpine. Comme Hadjar et quatre autres "rookies", l'Australien dispute cette année sa première saison complète en F1.

Autre abandon prématuré, celui de Carlos Sainz. Fraîchement arrivé chez Williams après quatre saisons avec Ferrari, l'Espagnol n'aura lui non plus pas fini son premier tour de course, terminant dans le mur.

Le grand espoir Andrea Kimi Antonelli, qui succède à Hamilton chez Mercedes, s'est classé 5e pour sa première course dans la catégorie reine du sport auto.

L'Italien fait partie des deux seuls pilotes titularisés cette saison - avec le Britannique Oliver Bearman, 14e et dernier au volant de sa Haas - à avoir vu la ligne d'arrivée. Le Brésilien Gabriel Bortoleto (Sauber) et le coéquipier néo-zélandais de Verstappen Liam Lawson, ont en effet abandonné après être partis à la faute.

Sous les yeux du champion olympique de natation Léon Marchand, Pierre Gasly (Alpine) a terminé 11e, son compatriote Esteban Ocon, nouvelle recrue de Haas, 13e.

AFP/VNA/CVN