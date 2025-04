Masters 1000 de Madrid



Monfils passe le premier tour, Mpetshi Perricard encore sèchement battu

>> Tennis : Mpetshi Perricard gagne son premier tournoi ATP 500 à Bâle

>> Miami : Monfils en huitièmes 20 ans après, la sensation Eala bat Keys

>> Medvedev arrache le derby russe contre Khachanov, Monfils aussi au 2e tour

Photo : AFP/VNA/CVN

Monfils a battu 1-6, 6-2, 6-4 en 1h42 le Croate Borna Gojo, modeste 353e mondial issu des qualifications.

Le Français devient à 38 ans et 7 mois le joueur le plus âgé à gagner un match à Madrid. Le précédent record était détenu par le Croate Ivo Karlovic (38 ans et 2 mois en 2017).

Pour sa 14e participation au tournoi madrilène, le Français sera opposé au prochain tour au tenant du titre, le Russe Andrey Rublev (8e).

Mercredi soir 23 avril, Monfils a d'abord laissé passer l'orage pendant le premier set, balayé en 20 minutes par son adversaire de 27 ans, avant de retrouver peu à peu son jeu, notamment au service.

La journée s'est moins bien passée sur la terre battue de la capitale espagnole pour le No3 français Giovanni Mpetshi Perricard (37e) qui s'est incliné contre l'Argentin Mariano Navone (6-4, 6-4).

Auteur de près de 40 fautes directes, défaillant sur son retour comme sur sa seconde balle de service, Mpetshi Perricard n'a jamais pesé face au 85e mondial.

Le jeune Français de 21 ans connaît une période difficile : depuis février, il n'a remporté que deux matches, contre le Chinois Zhizhen Zhang (49e mondial) et sur abandon contre le Hongrois Fabian Marozsan (54e), à Dubaï et Indian Wells.

"Il va falloir débriefer à froid et regarder vraiment ce qu’il se passe parce que là il ne faut pas continuer comme ça, sinon on va droit dans le mur. Ce sont les mêmes matchs qui se répètent, il faut qu’il y ait du changement dans mon jeu et dans ce que je fais pour espérer faire mieux", a réagi l'espoir tricolore.

À un mois de Roland-Garros, cette défaite au premier tour est sa troisième consécutive sur terre battue sans prendre un set contre des adversaires moins bien classés, après ses revers à Monte-Carlo et Barcelone contre l'Australien Jordan Thompson (6-4, 6-3) et le Serbe Hamad Medjedovic (7-5, 7-6).

L'autre Français sur le court mercredi matin, Arthur Rinderknech (76e mondial) a lui battu le Russe Roman Safiullin, (7-6 (7/4), 6-1). Il affrontera au prochain tour le Norvégien Casper Ruud.

Dans l'après-midi, ses compatriotes Benjamin Bonzi (62e), tombeur de l'expérimenté Marin Cilic (109e) en deux sets (6-3, 6-2), et Harold Mayot (160e), vainqueur après l'abandon de Corentin Moutet (82e) (6-3, 4-2 ab.), se sont également qualifiés pour le deuxième tour.

Nettement battu (6-4, 6-3) par l'Autrichien Sebastian Ofner (153e), Hugo Gaston (80e), passé par les qualifications, a lui été éliminé.

AFP/VNA/CVN