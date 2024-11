Michel Denisot : "Les bébés Canal+", c'est "la moitié du cinéma français"

Dans son livre Toute première fois (Flammarion), il interroge des talents révélés par Canal+, aujourd’hui figures incontournables du cinéma français, comme Omar Sy ou Louise Bourgoin. Il partage ses souvenirs de cette aventure unique.

Michel Denisot rejoint Canal+ au printemps 1984, après un appel de Pierre Lescure, alors responsable de la chaîne. "Je n’ai pas réfléchi, j’ai dit oui tout de suite", se souvient-il. À l’époque, TF1 le conseille de ne pas quitter la chaîne publique, mais Denisot voit dans Canal+ une opportunité excitante. "C’était la chaîne de ma génération", explique-t-il. Il n’hésite pas à faire le grand saut dans l’inconnu, malgré les critiques de l’époque.

Les débuts difficiles de Canal+

Les premières années de Canal+ sont loin d’être faciles. La presse est sceptique et la chaîne ne rencontre pas immédiatement le succès. "On est condamnés dès le début par une grande partie de la presse", indique Denisot, qui se souvient de titres comme France-Soir annonçant déjà "l’échec" de la chaîne. Pourtant, au bout de six mois, Canal+ commence à décoller, et l’animateur savoure cette aventure sans filet. "C’était formidable de démarrer avec une page blanche", raconte-t-il.

Michel Denisot évoque aussi la relation particulière entre Canal+ et le Festival de Cannes, qui s’est tissée au fil des années. Au début, les équipes de la chaîne animaient l’émission Zénith dans une ambiance décontractée, bien loin du glamour actuel. "On vivait dans un blockbuster pendant 15 jours", se souvient-il. Cette proximité avec le monde du cinéma a contribué à associer Canal+ au festival, renforçant son image de chaîne de référence.

Les "bébés Canal+"

Denisot a vu grandir de nombreux talents, aujourd’hui incontournables. "Ils travaillaient sans relâche", souligne-t-il. De Coluche à Omar Sy, en passant par Louise Bourgoin et Michel Hazanavicius, Canal+ a été une véritable pépinière de talents. "C’était une aventure exceptionnelle", conclut-il, avec un regard nostalgique sur une époque où la chaîne incarnait l’innovation et la créativité.

