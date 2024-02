Agence internationale de l'énergie

L'AIE annonce la création d'un centre de coopération régionale à Singapour

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) et Singapour ont annoncé mardi 13 février la création à Singapour d'un centre de coopération régionale de l'AIE, qui travaillera avec tous les pays d'Asie du Sud-Est et au-delà pour renforcer la sécurité énergétique et accélérer la transition vers des énergies propres.

L'annonce a été faite mardi 13 février lors d'une réunion ministérielle du 50e anniversaire de l'AIE. Il s'agira du premier bureau de l'AIE en dehors de son siège à Paris et devrait entrer en opération au second semestre 2024. Le centre de coopération régionale de l'AIE servira de plaque tournante pour les activités et les engagements de l'AIE dans la région et au-delà, fournissant des orientations politiques, une assistance technique, ainsi que des formations. Ce centre se concentrera sur le déploiement à grande échelle des énergies renouvelables et d'autres technologies énergétiques propres, sur l'augmentation du commerce transfrontalier de l'électricité, et sur l'amélioration de l'accès au financement pour les investissements dans les énergies propres.

Xinhua/VNA/CVN