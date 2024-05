L'ONU condamne l'assassinat de deux chauffeurs de la Croix-Rouge au Soudan

Photo : AFP/VNA/CVN

Des hommes armés non identifiés ont tué les deux chauffeurs et blessé trois autres employés du CICR jeudi 2 mai.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, Martin Griffiths, a décrit cet incident comme un nouveau jour sombre pour la communauté humanitaire au Soudan. Les travailleurs humanitaires ne sont pas une cible, a-t-il souligné, déclarant que ceux qui risquent tout pour aider les autres doivent être protégés.

Farhan Haq, le porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations unies début du conflit au Soudan il y a plus d'un an, une équipe du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a atteint la section d'Omdurman de la capitale Khartoum lors d'une mission de deux jours. Les membres de l'équipe ont été témoins de destructions massives dans la ville et ont rencontré des familles déplacées qui leur ont fait part de leurs difficultés à se procurer suffisamment de nourriture en raison de la flambée des prix et de leur manque d'abris adéquats, de médicaments et d'éducation pour leurs enfants.

"Nos collègues du Bureau de la coordination des affaires humanitaires nous avertissent que chaque jour où le conflit au Soudan se poursuit, les besoins humanitaires augmentent", a-t-il affirmé.

M. Haq a fait savoir que l'envoyé personnel du secrétaire général pour le Soudan, Ramtane Lamamra, poursuivait les discussions avec les parties belligérantes au Soudan et les exhortait à désamorcer les tensions.

Xinhua/VNA/CVN