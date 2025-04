Ligue 1 : deuxième balle de titre pour le PSG

>> Ligue 1 : Strasbourg écrase Lyon et regarde vers l'Europe

>> Ligue 1 : Paris corrige Saint-Étienne et attend son sacre

>> Ligue 1 : série noire pour Nice qui se saborde contre Nantes

Photo : AFP/VNA/CVN

Paris a déjà été tout proche d'être couronné le week-end dernier après sa victoire écrasante à Saint-Etienne (6-1) et la défaite de l'Olympique de Marseille. Mais Monaco a gagné face à Nice, ce qui a retardé d'une journée le titre des joueurs de Luis Enrique, qui ont l'occasion de le décrocher au Parc des princes devant tous leurs supporters samedi 5 avril.

La tribune Auteuil sera partiellement fermée au match suivant à la suite de la sanction de la commission de discipline de la LFP, après les banderoles visant Adrien Rabiot lors du match contre l'OM (3-1) le 16 mars. Ce match contre Angers ne sera donc pas concerné au contraire de celui face au Havre le 19 avril.

En cas de victoire ou de match nul du PSG, il s'agira de son 4e titre consécutif en Ligue 1 et son 13e au total dont 11 depuis l'arrivée de QSI en 2011, soit 3 de plus que Saint-Etienne et 4 de plus que Marseille.

Avec 71 points et 21 points d'avance à sept journées de la fin sur Monaco, son nouveau dauphin, Paris est donc déjà quasiment titré et est toujours sur une lancée record. Avec la nouvelle configuration de 18 clubs la comparaison des éditions récentes est limitée : il est impossible de dépasser son record absolu de 96 points de la saison 2015-16, à 20 clubs.

Mais Paris va certainement exploser son propre total de 76 points de l'an dernier, et a déjà dépassé le nombre de points de Nantes champion avec 68 unités de 2000-01, de Monaco de la saison précédente (65) et de Lyon de la suivante (66), alors qu'il reste encore sept matchs.

"Préparer d'autres objectifs"

Le PSG peut aussi chasser le fameux record d'invincibilité sur une saison : elle peut devenir la seule équipe française à être invaincue sur toute une saison de championnat, ce que n'ont jamais réalisé Saint-Étienne, l'OM et Lyon.

Avec ce titre en Ligue 1 et sa qualification en finale de Coupe de France, Paris pourra se concentrer sereinement sur la préparation des quarts de finale de la Ligue des champions face à Aston Villa les 9 et 15 avril.

"On va utiliser ces huit derniers matches pour préparer d'autres objectifs, être compétitifs face à tous les adversaires, avec humilité et respect, être prêts pour les trois mois qui restent, il y a la coupe de France, la Ligue des champions, où on veut être jusqu'à la fin", a détaillé vendredi dernier Luis Enrique, à la tête d'une équipe euphorique depuis trois mois et surtout après sa qualification à Anfield le 11 mars en C1.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Ça n'a aucune importance, on est champions depuis plusieurs semaines", a appuyé le technicien, voulant que ses joueurs restent concentrés avant la période la plus importante de la saison.

Impressionnants dans le jeu depuis le match face à Manchester City le 22 janvier (4-2), les coéquipiers d'Ousmane Dembélé doivent maintenir leur cadence, alors qu'ils ont été interrompus par la trêve internationale pendant dix jours.

Après deux premières périodes compliquées et brouillonnes contre Saint-Etienne samedi et face à Dunkerque (L2) mardi soir, les Parisiens ont besoin de quelques réajustements avant d'accueillir Aston Villa mercredi prochain, et cela passe par Angers samedi 5 avril.

AFP/VNA/CVN