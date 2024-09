Ligue 1 : Bradley Barcola esquisse l'après-Mbappé au PSG

Photo : AFP/VNA/CVN

On ne dira pas qu'il fait oublier le meilleur buteur de l'histoire du club, mais pendant que celui-ci fait des débuts hésitants au Real Madrid, n'ayant inscrit son premier but en Liga en quatre matches que dimanche 1er septembre, Barcola illumine l'avant-garde parisienne.

Dimanche 1er septembre , il a encore fait parler sa vista, et au meilleur des moments. Lille, solide jusque-là, venait d'encaisser un premier but sur un pénalty de Vitinha (33). Trois minutes plus tard, Bradley Barcola, lancé depuis le milieu de terrain par Lucas Beraldo, a réalisé un une-deux avec Marco Asensio, installé en faux numéro 9.

La remise parfaite de l'Espagnol lui a permis d'être en position d’un contre une face à Lucas Chevalier sur le côté gauche de la surface, et le jeune numéro 29 (qui aura 22 ans lundi 2 septembre) a tranquillement enroulé du pied droit pour trouver le petit filet opposé.

Il ne s'est pas découragé après une situation similaire où le portier français avait gagné le duel (25), et après avoir échoué à cadrer sa reprise d'un centre de Dembélé. Il fera aussi tomber son défenseur lillois Bafodé Diakité à la 54e minute après un dribble, échouant ensuite à convertir l'occasion.

Pour l'heure, les buts de Bradley Barcola se ressemblent tous, une percée depuis le flanc gauche et un tir précis dans le petit filet. Tant que c'est efficace... En cela, l'ancien Lyonnais marche davantage dans les pas d'un Thierry Henry que de Kylian Mbappé.

Emancipé

D'un point de vue comptable, Barcola se positionne déjà comme un taulier de l'attaque parisienne. Avec un premier but au Havre après son entrée en jeu, il marqua un doublé - et les esprits - contre Montpellier.

Son ratio est pour l'instant d'un autre tonneau que la saison dernière (5 buts, 9 passes décisives en 42 matches), considérée pourtant comme prometteuse, même en Ligue des champions. Un certain Kylian Mbappé était là pour phagocyter les ballons. Désormais, Barcola semble émancipé sur le flanc gauche.

Le capitaine Marquinhos constate : "De plus en plus il prend ses responsabilités, cherche à être décisif. C'est d'attaquants comme ça qu'on a besoin. C’est un joueur de plus en plus important dans l'équipe".

Luis Enrique est servi, lui qui disait samedi 31 août : "Barcola comme les autres peuvent améliorer ses statistiques et je travaille chaque jour pour cela". Il a aussi semblé apprécier, comme souvent, les replis défensifs et les courses de pressing de la recrue de l'été 2023.

Alors que le mercato du PSG a été plutôt discret cet été, Luis Enrique considérait que le gros du nouveau projet avait été ébauché l'an passé. "La saison dernière on s'était déjà beaucoup renforcé, et là on souhaite développer le projet." Le projet Barcola, en tout cas, semble en bonne voie.

AFP/VNA/CVN