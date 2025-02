L'hôtellerie suisse bat un nouveau record en 2024

Les nuitées hôtelières en Suisse ont battu un nouveau record en 2024 grâce à l'afflux de touristes américains mais aussi français et espagnols venus dévaler les pentes dans les stations de ski ou parcourir les sentiers de randonnées.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

En 2024, l'hôtellerie suisse a enregistré 42,8 millions de nuitées, soit une augmentation de 2,6% par rapport à l'année précédente, le secteur dépassant ainsi son précédent record de 2023, a indiqué jeudi 20 février l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

La demande s'est stabilisée à "un niveau élevé" auprès de la clientèle locale, précise l'OFS, alors que beaucoup de Suisses ont pris l'habitude pendant la pandémie de COVID-19 de rester dans le pays alpin pendant leurs vacances pour partir à la découverte d'autres régions. Le nombre de nuitées auprès de la clientèle locale n'a progressé que de 0,1% en 2024, légèrement en-dessous de 20,9 millions de nuitées.

Les nuitées hôtelières ont en revanche été dopées par les touristes étrangers qui ont généré 22 millions de nuitées, en hausse de 5,1% après un bond de 21,8% en 2023. La demande étrangère a ainsi retrouvé son plus haut niveau en "plus de 50 ans", souligne l'OFS, expliquant qu'il faut remonter "à 1972" pour retrouver un tel afflux de touristes étrangers dans les hôtels suisses.

La demande a été soutenue par les touristes venant du continent américain, et en particulier des États-Unis. Les efforts de la branche ont été "récompensés", s'est félicité Suisse Tourisme, l'organisme chargé par la Confédération de promouvoir le tourisme dans ce pays connu pour ses lacs et montagnes.

Le succès du tourisme en Suisse repose sur "la diversité des marchés d'origine de ses hôtes", les années "moins bonnes" auprès des touristes provenant de certains pays pouvant être "compensées" par de la croissance avec d'autres pays, a ajouté l'organisme dans un communiqué.

Répartir la demande sur toute l'année

L'objectif n'est toutefois pas "de faire croître la fréquentation d'année en année", mais de gérer la demande de manière ciblée pour "amener les bons hôtes aux bons endroits, au bon moment", a précisé Martin Nydegger, le directeur de Suisse Tourisme, cité dans le communiqué.

Si les coûts élevés de cette destination aident à mettre un frein au surtourisme, cet organisme mène des campagnes ciblées pour chercher à répartir les flux touristiques sur toute l'année, notamment en basse saison en communiquant sur la beauté des paysages dans leurs couleurs d'automne.

Dans le détail, les nuitées auprès des touristes venus des États-Unis ont grimpé de 13,9% en 2024, à près de 3,5 millions de nuitées, soit "le plus haut niveau jamais observé", a souligné l'OFS.

La croissance a été plus modeste auprès des touristes européens, avec une hausse se limitant de 1,4% en raison d'un repli auprès de la clientèle britannique, en recul de 4,1% à 1,6 million de nuitées.

L'hôtellerie suisse a néanmoins retrouvé son plus haut niveau depuis le début des années 1990 auprès de la clientèle française, en hausse de 6,1% à 1,5 million de nuitées, et atteint un record avec la clientèle espagnole, en hausse de 6%, avec plus d'un demi-million de nuitées.

Auprès des touristes allemands, la progression s'est limitée à 0,5% même s'ils restent les plus grands clients de l'hôtellerie helvétique avec près de 3,8 millions de nuitées.

La reprise s'est également poursuivie auprès de la clientèle chinoise. Avec 725.129 nuitées, leur niveau reste cependant inférieur de 47,9% à celui de 2019. L'hôtellerie suisse avait déjà atteint un sommet en 2023, avec plus de 41 millions de nuitées, dépassant ses niveaux d'avant-pandémie.

AFP/VNA/CVN